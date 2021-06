Venerdì 25 Giugno 2021, 05:02

IL DRAMMA

MAGIONE Uno schianto fortissimo che ha lasciato sull'asfalto un fuoristrada quasi completamente distrutto, portandosi con sé la vita di un quarantaseienne del posto, Alessandro Tomassoli, lungo la strada che da Casenuove porta a San Savino, in località Dirindello.

Uno scontro frontale che si è rivelato fatale lungo la strada che porta al lago, tra il veicolo e un mezzo pesante, un camion betoniera, che non ha lasciato alcuna via di scampo al poveretto, con i soccorsi giunti sul posto che si sono poi rivelati inutili. Tutto è accaduto circa alle 13.30 di ieri in piena afa estiva e poco lontano da dove quasi un anno fa un motociclista perse la vita sempre a causa di uno scontro frontale, in località Casenuove. Oltre all'intervento del 118 e delle forze dell'ordine per i rilievi del caso e per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente avvenuto in un tratto rettilineo, è intervenuta una squadra della centrale dei vigili del fuoco di Perugia giunta sul posto poco dopo rispondendo a una chiamata per un incidente stradale tra due mezzi provenienti da direzioni opposte. Il conducente del fuoristrada è deceduto sul colpo.

Una giornata nera, quella di ieri, sulle strade della regione con un incidente mortale che si è verificato ai danni di un anziano signore a Bevagna, travolto in strada da un veicolo dopo che era sceso dalla sua autovettura per gettare via la spazzatura. Mentre è di qualche settimana fa un altro grave incidente costato la vita a una ragazza di San Feliciano che con la sua auto si è scontrata contro un albero a pochi chilometri da casa, morendo sul colpo e lasciando sgomenta un'intera comunità.

Una strada, quella che da Casenuove porta nella zona lago Trasimeno, che da tempo è al centro delle polemiche da parte di molti cittadini che chiedono più controlli e l'installazione di sistemi di rallentamento. Lapidario il commento di una residente che parla di richieste di «provvedimenti con tanto di raccolte firme, chiedendo anche un posto di blocco periodico delle forze dell'ordine», facendo anche l'esempio della vicina frazione di Sant'Arcangelo «dove sono stati messi dei semafori intelligenti spezza velocità», là, proprio lungo la via principale della località attraversata a ogni ora da auto e mezzi pesanti.

S.Can.