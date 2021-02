IPUBBLICO IMPIEGO

Il Comune lavora alla ripresa del concorso per la copertura di dieci posti di agente di polizia locale. L'iter si era interrotto lo scorso ottobre, quando venne dichiarata la nullità della prova scritta. La data della nuova prova non è ancora stata definita, ma ci sono due ipotesi. E non solo. Perché a quei dieci nuovi agenti, per rispondere al fabbisogno di personale coprendo l'arco temporale 2019-2021, se ne andranno poi ad aggiungere altri. Le assunzioni, con un ulteriore iter che sarà poi avviato, diventeranno in tutto 24. Un rinforzo importante per la polizia locale per cui si parla da tempo di carenza di personale.

Intanto c'è da riaprire il capitolo della prova scritta per i 10 posti, su cui lavora il Comune con l'assessore al Personale e alla Sicurezza Luca Merli. Ci sono delle ipotesi sulle date: il 25 e 26 febbraio oppure l'1 e il 2 marzo. Il Comune starebbe lavorando su queste due possibilità. La prova era stata dichiarata nulla dopo che, come riportato nell'avviso presente ancora nel sito del Comune, la commissione esaminatrice nella seduta del 5 ottobre 2020 dedicata alla valutazione della prova scritta aveva rilevato, nella fase iniziale delle operazioni di correzione e prima di procedere all'apertura delle buste contenenti gli elaborati, caratteristiche di difformità di quattro buste (doppio lembo di chiusura anziché singolo) rispetto alle altre 73 contenute nel plico. Lo stesso avviso ricorda che la data di svolgimento della nuova prova scritta sarà comunicata mediante pubblicazione nel sito internet dell'ente.

FRONTE DIRIGENTI

A proposito di personale, sul versante delle figure dirigenziali il Comune, dopo il passaggio in Regione del dirigente Mirco Rosi Bonci (Organizzazione, entrate e controlli), perderà anche un'altra figura importante, sempre oro Regione, negli ingranaggi della macchina amministrativa. Cioè il mobility manager Leonardo Naldini.

Il nodo è quello dei tempi. C'è chi vorrebbe cercare di trattenerlo il più possibile, rimandando la cosa di un paio di mesi. L'uscita di scena apre il fronte della gestione al vertice di due aree chiave: mobilità e opere pubbliche, per cui ci sono delle ipotesi. C'è da tenere conto che quasi tutti i dirigenti di area tecnica al momento hanno due aree da gestire. Sempre che non si prenda la strada di una soluzione esterna, una delle ipotesi potrebbe essere quella dell'assegnazione del settore mobilità (o entrambi) a Fabio Zepparelli, che ha in carico Sport-Beni culturali, e delle opere pubbliche a Monia Benincasa, che dirige l'unità operativa Edilizia scolastica.

Riccardo Gasperini

© RIPRODUZIONE RISERVATA