NOTTI PERUGINE

Un venerdì non di paura. Con vista sulle notte del sabato che teneva i residenti del centro sulle spine dopo le follie delle scorse settimane.

Un venerdì non di paura, ma comunque con segnali contrastanti. Lo dice la stessa questura nel report finale sui controlli. Perché ci sono al vaglio degli uomini del questore Antonio Sbordone almeno tre locali tra centro e periferie che non hanno tenuto barra a dritta e rischiano sanzioni pesanti. Anche la chiusura come è successo da qualche giorno per un locale dopo che un avventore era stata picchiato. Il monito è chiaro: non si accettano esagerazioni. E lo ha dimostrato venerdì sera e la notte tra venerdì e sabato il nuovo dispositivo messo in campo da forze dell'ordine (polizia, carabinieri, finanza, provinciale e municipale) e Protezione civile che ha passato al setaccio anche gli angoli meno in vista dell'acropoli.

In strada anche l'assessore alla sicurezza, Luca Merli: «Situazione sotto controllo», dice alla fine facendo un rapido bilancio. Anche se verso le una di notte sono state fatte sgomberare le scale del Duomo dove sono intervenuti gli addetti Gesenu per una pulizia necessaria perché il decoro non era più gestibile. C'è chi avrebbe segnalato anche del vomito.

«Anche nella serata di ieri (venerdì, ndr)-spiega una nota dalla questura- le pattuglie della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della guardia di finanza, della polizia locale, della Provinciale e della Protezione Civile sono state impegnate per la vigilanza e il monitoraggio delle principali piazze e vie del centro. Hanno svolto una costante opera di sensibilizzazione nei confronti degli esercenti e della clientela presente ai fini della puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa anti-Covid19. Le forze di polizia sono state impegnate nel pattugliare ininterrottamente le vie del centro più frequentate garantendo il sereno trascorrere della movida».

Secondo la questura «si è registrato un generale e diffuso rispetto delle prescrizioni da parte dei pubblici esercizi, anche in merito all'ordinanza per il divieto di somministrazione per asporto di bevande alcoliche dopo le 23. Sono, invece, al vaglio della Questura alcuni esercizi pubblici del centro cittadino nonché della periferia non ottemperanti alle disposizioni normative ed amministrative vigenti e per i quali, effettuati i dovuti approfondimenti, si provvederà all'emissione dei relativi previsti provvedimenti sanzionatori». Dalla questura spiegano che «l'azione e l'impegno coordinato delle forze dell'ordine continuerà in tutta la provincia di Perugia per assicurare il necessario e graduale ritorno a godere della città e di ogni spazio pubblico con rinnovato spirito di sano divertimento e reciproco rispetto, abbandonando logiche di abusi e intemperanze».

Ieri pomeriggio chiuso l'accesso alle auto all'altezza di largo Cacciatori delle Alpi per il grande afflusso in centro.

Lu.Ben.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Domenica 20 Giugno 2021, 05:03