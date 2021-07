Giovedì 8 Luglio 2021, 05:01

IL CASO

Video e foto che diventano proteste delle notti folli nei week end in cui la movida si incendia. L'ultimo video arriva da via del Verzaro ed è stato reso pubblico da alcuni residenti. È di un mese fa, domenica 13 giugno. Anzi, la notte tra sabato e domenica. Si vede un ragazzo che si avvicina al muro di un palazzo e lo utilizza come un wc. Stessa cosa fa una ragazza che ha almeno la decenza di guardasi intorno. Sullo sfondo c'è chi passa ma non si accorge di nulla.

I due, molto giovani, sempre a favore di telecamere finiscono con un atto sessuale. Qualche secondo legato al fatto che la telecamera stringe lo zoom verso la strada.

«Ogni fine settimana è così, con gente, giovani naturalmente, che usa il centro come vuole», colgono l'occasione di protestare i residenti che hanno deciso di render pubblico il video. Una situazione simile ad altre zone del centro.

Si avvicina un altro week end e le forze dell'ordine sono pronte a mettere in campo altri rinforzi per gestire al meglio la situazione. Soprattutto in questi fine settimana in cui ci saranno anche gli eventi di Umbria Jazz e la finale dell'Italia agli Europei di calcio. È logico che il pubblico di Uj non viene considerato un pericolo da un punto di vista della sicurezza delle notti perugine. Né tantomeno ci sarà qualcuno che uscendo dai concerti se ne andrà nelle zone della movida a far gazzarra fino a notte fonda. L'unica cosa che l'occasione post eventi potrebbe essere buona per salire in centro e quindi far crescer l'afflusso, soprattutto durante il fine settimana. Ragione per cui i servizi legati alla sicurezza verranno resi più importanti. Innanzitutto nei luoghi dove c'è la musica e pii anche in centro dove l'afflusso potrò essere ancora maggiore.

Paricolare attenzione prevista per domenica sera quando gli azzurri di Mancini si giocheranno il titolo di campioni d'Europa a Wembley. Anche in quella occasione un occhio più attento delle forze dell'ordine anche se, fino al dopo semifinale con la Spagna caroselli e voglia di fra festa non hanno creato alcun tipo di problema. Anzi, hanno contribuito a colorare le notti assediate dall'afa.

Sul fronte anti movida continueranno i controlli nelle zone calde che in quest settimana sono salire agli onori della cronaca. Soprattutto in via Mattioli dove dovrebbe essere replicato il controllo fisso della Protezione civile. Il fatto che lo scorso fine settimana la situazione sia stata meno pesante fa ben sperare. Ha funzionato, secondo l'analisi dell'assessore alla Sicurezza, Luca Merli, l'ordinanza anti alcol anche se per tutto il periodo di Umbria Jazz è stata sospesa. Proprio questi giorni saranno decisivi per valutare s e c'è la necessità di riproporre il provvedimento restrittivo oppure ci sarà la possibilità di allungare la stretta perché in centro la situazione tornerà sotto controllo. Anche l'avvio della stagione della vacanze potrebbe dare una mano ad allentare la pressione sul centro storico.