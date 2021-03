© RIPRODUZIONE RISERVATA

I CONTROLLIAlmeno ottanta super multe e due locali chiusi: questo il bilancio del week end appena andato in archivio. Tre giorni a cavallo tra il tardo pomeriggio di giovedì e quello di domenica che hanno testimoniato un aumento importante nelle sanzioni comminate dalle forze dell'ordine ai cittadini, complice evidentemente il maggior numero di persone in giro anche e soprattutto per le giornate di bel tempo e dalle temperature primaverili. Ma anche, molto probabilmente, per una difficoltà sempre maggiore ad accettare le restrizioni imposte dalla zona rossa terminata proprio domenica.Va detto come una ventina di queste multe sono state elevate contemporaneamente a Foligno, dove domenica pomeriggio polizia e carabinieri hanno trovato un gruppo di amici all'interno di un circolo a guardare la partita dell'Inter.A Perugia tanta gente nei parchi, specie al Percorso Verde, ma situazioni per la stragrande maggioranza non irregolari. Di certo, sono in aumento le segnalazioni alle forze dell'ordine di possibili assembramenti.Prorogata fino a domenica la chiusura al pubblico per l'intera giornata, della scalinata della cattedrale di San Lorenzo, sia nella parte che si affaccia su Piazza IV Novembre, che su quella che si affaccia su Piazza Danti, lasciando libero accesso alla Cattedrale, nonché della scalinata di Palazzo dei Priori, salvo l'accesso alla Sala dei Notari e alla Sala della Vaccara, dei giardini Carducci e del percorso pedonale che collega i giardini del Pincetto a Strada del Mercato. Prorogato anche il coprifuoco dalle 21 alle 5 del mattino successivo.Continuano i controlli in materia di rispetto delle prescrizioni conseguenti all'epidemia da coronavirus da parte dei carabinieri della Compagnia di Città di Castello, che nella scorsa settimana hanno portato ad alcune decine di contravvenzioni.Da Città di Castello ad Umbertide e Pietralunga, alcune persone continuano a spostarsi violando le prescrizioni. Numerose in particolare le sanzioni comminate durante il fine settimana quando, complice il bel tempo, è aumentato notevolmente il numero di persone in strada. In tal senso, stati sanzionati per assembramento dai Carabinieri di Trestina 6 ragazzi in località Breccione; sempre a Trestina sono stati contravvenzionati 3 stranieri che in piena notte sono stati controllati mentre transitavano in auto in violazione del coprifuoco. Coprifuoco violato anche ad Umbertide, ove numerose sono state le sanzioni elevate durante la notte. Violazione del divieto di spostarsi in mancanza di valide ragioni contestato anche a Pietralunga, dove due persone sono state multati.Mi. Mi.