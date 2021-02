segue dalla prima

Non solo giardini Carducci. Ieri la polizia locale ha dovuto effettuare vari interventi nella zona del centro, da piazza Matteotti a via della Viola a piazza Ansidei. In tutto sono state controllate 14 autocertificazioni, di cui 9 ritirate. I controlli, coordinati dalla questura, andranno avanti. La zona rossa è prolungata fino alla prossima settimana e così l'ordinanza comunale che prevede l'interdizione per alcune zone dell'acropoli e non solo. I giardini Carducci, insieme alla scalinata della cattedrale, di palazzo dei Priori, così come il percorso pedonale che collega il Pincetto alla strada del mercato, sono off limits in base all'ordinanza del Comune prorogata fino al 28. Rimane in vigore dunque anche il coprifuoco alle 21. L'inosservanza del provvedimento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro. Proprio quello che è accaduto, ieri pomeriggio, ai sei giovani che sono stati beccati sulle panchine dei giardini Carducci. Oder loro la multa da 400 euro e la dimostrazione, ce ne fisse ancora bisogno, che c'è chi non i rassegna a rispettare le regole anti assembramento e continua a muoversi a suo piacimento. E sono proprio quei comportamenti a fare in modo che la diffusione del Covid-19 non si arresti e continui a tenere sotto scacco più di mezza regione.

DISCARICHE

La proroga della zona rossa comporta l'ulteriore periodo di chiusura, almeno fino al 28, come comunicato da Gesenu, dei centri di raccolta di Perugia (Collestrada, San Marco, Ponte Felcino, Pallotta, Sant'Andrea delle Fratte), di Gubbio (via Venata), Bastia Umbra (via del Lavoro), Todi (zona industriale Ponte Rio), Torgiano (via dell'Artigianato), Bettona (via Col di Mezzo), Umbertide e Lisciano Niccone (zona industriale Madonna del Moro).

Ri. Ga.

