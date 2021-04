18 Aprile 2021

IL PUNTO

Nessuna particolare criticità nonostante a spasso ci fosse un gran numero di persone. È scorso via senza troppi problemi il pomeriggio di ieri, con tanti controlli in varie zone della città, soprattutto in centro, per scongiurare il rischio assembramenti. Nell'acropoli controlli interforze con in campo polizia, carabinieri, polizia locale e personale della protezione civile che ha monitorato in particolare gli accessi a via Marzia, una delle zone più sotto controllo anche in relazione agli episodi che si sono verificati nei precedenti fine settimana.

Ieri qualche situazione al limite nella zona di via Ulisse Rocchi, poi grande attenzione su piazza IV Novembre e piazza Danti. Le forze dell'ordine hanno avviato delle verifiche sia su clienti che gestori di bar della zona. Nel pomeriggio sono scesi in strada per monitorare la situazione anche il sindaco Andrea Romizi e l'assessore alla Sicurezza Luca Merli. Monitorati anche i principali parchi cittadini.

L'ORDINANZA

In fatto di misure anti assembramenti, varate per limitare la diffusione del virus, il Comune blinda fino alla fine del mese le scalette di palazzo dei Priori e della cattedrale di San Lorenzo. Ieri nuova ordinanza sindacale che dispone il divieto per tutto l'arco della giornata fino al 30. Rimane in vigore quanto previsto per altri luoghi sensibili. Sabato prossimo, dalle 15 alle 22, off limits (tranne che per residenti, aventi diritto a parcheggio e titolari/clienti di attività) alcune aree e vie. Giardini Carducci, percorso pedonale che collega i giardini del Pincetto a strada del Mercato, via Marzia, via Volte della Pace, scalette di via Cesarei, che collegano piazza Piccinino a via Mattioli, belvedere di Porta Sole, San Francesco al Prato, area verde del tempio di Porta Sant'Angelo. ALTRI CONTROLLI

In settimana la polizia locale ha portato avanti altri controlli sul fronte delle violazioni alle normative anti Covid. Riguardo le violazioni, sono state otto le sanzioni per la violazione della normativa anti contagio, accertate in via dei Priori e piazza Santo Stefano, dove i controlli sono stati intensificati. Multe soprattutto per giovani provenienti da fuori Perugia.

A Fontivegge multe per ingiustificati spostamenti fuori comune e per il consumo di bevande alcoliche all'aperto, in luogo pubblico. Multato anche un neo diciottenne che, all'accertamento nel portale di riferimento, risultava aver violato l'isolamento domiciliare fiduciario, cui era stato sottoposto dalla Asl in quanto contatto di caso. Segnalato invece alla prefettura un cittadino trovato in possesso di hashish.

Riccardo Gasperini

