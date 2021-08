Lunedì 2 Agosto 2021, 05:00

IL BILANCIO

Auto ribaltate e patenti ritirate: è il bilancio della notte tra sabato e domenica, una notte di movida per chi resta in città e non è ancora andato in vacanza.

I due incidenti si sono registrati alle prime ore di domenica. Il primo è stato registrato intorno alle quattro a Casenuove di Magione. Un'auto, per cause ancora in corso di accertamento, è finita contro un palo della segnaletica e si è ribaltata. Accertamenti in corso per capire il motivo per cui il conducente abbia improvvisamente perso il controllo della sua macchina. Sul posto immediato l'intervento dei vigili del fuoco dal comando centrale di Madonna Alta e dell'ambulanza per soccorrere la persona rimasta ferita. Non si è registrato il coinvolgimento di altre persone e auto.

Poco dopo le sette del mattino, l'altro incidente si è registrato lungo il raccordo Perugia-Bettolle all'interno della galleria tra gli svincoli di San Faustino e Prepo in direzione Ponte San Giovanni.

Anche in questo caso si è trattato di un incidente autonomo, con il conducente dell'auto che ha perso il controllo della vettura finita contro una parete della galleria ribaltandosi. Ferito, come nel caso di Casenuove, lo stesso conducente anche se da quanto si apprende in condizioni non gravi.

Sempre nella notte tra sabato e domenica sono andati in scena i controlli anti alcol ed eccessi alla guida da parte degli agenti della questura e della polizia stradale: secondo quanto si apprende, alcune patenti sarebbero state ritirate nel corso degli accertamenti da parte degli agenti.