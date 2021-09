Venerdì 10 Settembre 2021, 05:01

LA TRAGEDIA

GUBBIO Tragico schianto nel primo pomeriggio di ieri sulle strade eugubine, che continuano a rappresentare un pericolo registrando un'escalation di incidenti anche gravissimi. Stavolta lo scontro tra una moto e un camion è costato la vita al quarantanovenne ingegnere Andrea Coccia, perugino, dirigente del gruppo Colacem che sulle due ruote stava transitando lungo la provinciale 240 che collega Padule a Ghigiano, dove c'è lo stabilimento cementiero. Coccia, che lascia la moglie e due figli, stava transitando in direzione Padule quando intorno alle 14 avrebbe perso improvvisamente il controllo della moto nel tratto di strada lungo via degli Artigiani, pressoché di fronte il campo sportivo Santa Maria, invadendo la corsia opposta e impattando contro l'autocarro proveniente nel senso opposto di marcia e condotto da un ventottenne eugubino rimasto illeso pur se finito in stato di choc. La via è rimasta chiusa al traffico per i rilievi del caso, aspettando le disposizioni dell'autorità giudiziaria. Questo quanto ipotizzato, secondo una prima ricostruzione, dagli agenti della Polizia Locale intervenuti sul posto con i vigili del fuoco e il 118 rendendosi subito conto della gravità della situazione. Il corpo di Coccia giaceva esanime a terra, con la morte che sarebbe sopraggiunta sul colpo. Si è rivelato inutile ogni tentativo di soccorso da parte dell'autista del mezzo pesante, così come anche dei sanitari con l'ambulanza del 118 accorsa rapidamente nella zona dell'incidente. La salma dell'ingegnere e la moto, rimasta incastrata sotto il mezzo, sono state recuperate dai vigili del fuoco. Per avere un quadro più chiaro sulla scena dell'incidente è stato utilizzato un drone, mentre in giornata è prevista l'analisi dei filmati delle telecamere dei private che nella zona potrebbero avere ripreso il drammatico scontro. Verrà verificato con attenzione anche il fondo stradale che in quell'area, come in larga parte della rete viaria eugubina, risulta abbastanza sconnesso tra le buche e gli avvallamenti che potrebbe aver tradito il centauro. Il pubblico ministero Franco Bettini della Procura della Repubblica di Perugia ha disposto la rimozione del corpo dopo qualche ora e l'autopsia che verrà eseguita all'ospedale di Branca. Sul posto si sono recati anche i vertici del gruppo Colacem, dove Coccia rivestiva un ruolo dirigenziale ed era particolarmente apprezzato per le qualità umane e professionali. Profondo il cordoglio espresso ai familiari dalla proprietà e dai colleghi.

Massimo Boccucci