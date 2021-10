Sabato 23 Ottobre 2021, 05:01

Mostra nazionale del tartufo bianco, è conto alla rovescia. A Città di Castello un week end che è diventato la tappa irrinunciabile per gli appassionati della trifola altotiberina dopo lo stop dello scorso anno imposto dalla emergenza sanitaria. «Un evento fondamentale per il tessuto economico del territorio», rilancia Marco Severini del comitato organizzatore.

Sabato 30 ottobre inaugurazione in piazza Matteotti, apertura del Mercato dei sapori d'Italia in piazza Gabriotti e del Mercato delle eccellenze a #Kilometri Zero al Loggiato Gildoni. Qui sarà presente il comune di San Prospero, partner istituzionale della manifestazione. Sempre al Loggiato Gildoni degustazioni gratuite su prenotazione. Assaggi e show cooking sono inseriti nel progetto De Gustibus.

Finanziato dal Gal Alta Umbria, nato durante i mesi difficili della pandemia dalla partnership tra i comuni di Città di Castello e Pietralunga e dall'idea di far conoscere i prodotti tipici del territorio nel miglior modo possibile, guarda ad un obiettivo a lungo termine, creare di una sinergia per lavorare insieme al miglioramento dell'attrattività verso turismo enogastronomico. A piazza Matteotti Giuliano Tartufi, Penna Tartufi, Tartufi Jimmy, Il Tartufaro, Tartufi Martinelli, Mirko Tartufi porteranno pepite trovate nei boschi della zona. In piazza Gabriotti, il Mercato dei sapori d'Italia metterà in vetrina specialità provenienti da tutto il Belpaese.

Domenica 31 ottobre tavola rotonda Prodotti tipici e territorio, un legame da tutelare, assaggi dedicati ai bambini a base di legumi, letture a voce alta a cura delle volontarie del Circolo LaAV di Città di Castello. Lunedì 1 novembre, Non solo bistecca e fettina, carne abbinata a birra e tartufo, e Non sarà una semplice fonduta da consigliare ai buongustai di formaggi e non solo.

Per accedere alla mostra ed alle degustazioni è obbligatorio il Green pass oppure il certificato di guarigione da Covid 19 valido sei mesi oppure l'esito negativo di un test valido 48 ore.

Walter Rondoni