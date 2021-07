Sabato 17 Luglio 2021, 05:01

Una mostra sui pannelli delle affissioni nella fascia che circonda il centro storico. Un modo per rilanciare quei punti, che solitamente ospitano messaggi pubblicitari, rimasti vuoti nel lungo periodo segnato dall'emergenza sanitaria. Dando anche una spinta al decoro, alla cultura e alla tecnologia, perché uno dei pannelli prevede anche l'uso della realtà aumentata. È il cuore del progetto Pg-X, che propone una serie di manifesti «per il risveglio della città». L'iniziativa, presentata ieri a palazzo Penna, è frutto del lavoro di 16 designer e illustratori di fama nazionale e internazionale. I pannelli saranno esposti fino al 31 luglio lungo viale Roma, via Marconi, Borgo XX Giugno, Via Masi, zona Sant'Anna e via Pascoli, che diventano museo a cielo aperto. Le stesse ideazioni saranno anche in mostra al museo civico di palazzo Penna, fino al 25 (mostra visitabile gratuitamente dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19). Alla presentazione del percorso espositivo diffuso, ideato per incoraggiare la ripartenza, c'era anche l'assessore alla Cultura Leonardo Varasano che ha «aderito con piacere all'idea di un festival di arte cittadina dedicato al risveglio della città, quei spazi vuoti di affissione è bello che tornino a vivere con segni grafici per una volta dedicati unicamente allo spirito comune e al ruolo della cultura per il rilancio di Perugia». A curare il progetto sono Marco Tortoioli Ricci, presidente Aiap e Bcpt Associati, Moira Bartoloni (Salt&Pepper), Lucia Roscini (Zup design). «Siamo convinti dicono gli organizzatori - che chi comunica con il linguaggio delle arti visive abbia il potere di suscitare emozioni e di stimolare la sensibilità collettiva». Gli artisti chiamati a portare la loro visione di rinascita per le vie cittadine, hanno realizzato i manifesti interpretando citazioni prese in prestito dal mondo della letteratura, dando vita ad un progetto visivo condiviso che racconta la vivacità della città in più modi. Ecco chi sono: Lucia Biancalana, Mauro Bubbico, Tommaso Calderini-Brody Associates, Francesco Dondina-Dondina Associates, Marco Goran Romano, Valentina Casali-Sunday Buro, Patrick Lacey-Abake, Elisa Macellari, Sergio Menichelli-Studio Fm Milano, La Tigre, Lungomare, Armando Milani-Milani Design, Jonathan Pierini, Cabaret Typographie, Marco Tortoioli Ricci-Bcpt Associati, Paul Robb-Salt&Pepper, Zup Design. Per Marco Tortoioli Ricci, presidente dell'associazione Italiana Design della Comunicazione Visiva che patrocina l'evento con il Comune, è stata una sorpresa «la grande disponibilità di amici e colleghi nell'aderire a una azione progettuale collettiva senza nessun altro fine che non celebrare con una grafica alta la riapertura di una città alla sua vita collettiva».

Riccardo Gasperini