Lunedì 8 Novembre 2021, 05:01

IL DRAMMA

GUALDO TADINO Indagato per aver fatto un favore a un amico finito in tragedia. È quanto sta accadendo a un imprenditore, titolare con il figlio di un'azienda gualdese di trasporti, accusato di omicidio colposo aggravato dal mancato rispetto delle norme sulla sicurezza. Il tutto per aver risposto alla richiesta di aiuto di un altro imprenditore e suo amico, Renzo Gatti, rimasto schiacciato sotto il peso del carrello elevatore che sabato pomeriggio stavano caricando su un camion.

I FATTI

L'allerta scatta nel pomeriggio di sabato nell'azienda di Gatti: l'imprenditore cinquantenne, finito al centro di un'inchiesta dei carabinieri del Noe di Perugia e arrestato a gennaio 2020 per un giro di pannelli solari dismessi (ma ancora funzionanti) che invece di essere trattati come rifiuti venivano rivenduti in Africa, viene travolto da un muletto che stava caricando assieme all'amico nel camion di sua proprietà. Nonostante l'immediato intervento di ambulanza, vigili del fuoco e carabinieri, per Gatti non c'è nulla da fare.

Sul posto anche gli esperti della Asl 1 prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ai quali, il sostituto procuratore Giampaolo Mocetti ha delegato una serie di accertamenti per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto all'interno del capannone di Gatti.

Le prime risultanze, e anche il secondo sopralluogo avvenuto ieri mattina, hanno individuato nella rottura delle cinghie del trasportatore del carro gru di proprietà dell'imprenditore amico di Gatti la causa della caduta improvvisa del muletto. Cinghie progettate per svolgere questo tipo di attività e che, secondo quanto risulta, erano state recentemente acquistate.

E mentre il sostituto procuratore e i carabinieri hanno interrogato l'imprenditore indagato fino alla tarda serata di sabato, gli accertamenti degli esperti Asl stanno andando proprio in questa direzione: quella di stabilire da dove arrivano queste cinghie, se sono in possesso di tutte le certificazioni del caso e dunque per quale motivo non hanno retto al peso del muletto.

Ma cosa ci faceva l'imprenditore assieme a Gatti? Secondo quanto si apprende, sarebbe stato nel capannone (lo scorso ottobre era stata dichiarata fallita la Raegest, azienda di Gatti) con il suo mezzo a titolo di amicizia. Di favore personale, per spostare il muletto da un'altra parte.

Michele Milletti