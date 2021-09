Martedì 28 Settembre 2021, 05:03

IL DRAMMA

La pista della droga. Che per una famiglia già sconvolta dal dramma può diventare un incubo. Investigatori e inquirenti ci vanno con i piedi di piombo anche per questo, stanno raccogliendo e mettendo in fila tutti gli elementi utili e altri ne arriveranno con l'autopsia che dovrebbe essere eseguita nelle prossime ore, ma proprio quella di un malore conseguente anche all'uso di stupefacenti e sostanze appare come la pista privilegiata per spiegare la morte del 41enne di San Mariano. Nel bagno di casa, nella notte tra sabato e domenica e sotto gli occhi sconvolti della madre e del padre.

GLI ACCERTAMENTI

Le prime verifiche sono state condotte dagli agenti della squadra volante, intervenuti nell'appartamento assieme all'ambulanza del 118, ma sul caso stanno lavorando anche gli investigatori della squadra mobile. Secondo quanto si apprende, dopo gli accertamenti condotti nell'immediatezza del ritrovamento del cadavere i poliziotti hanno iniziato a sentire persone vicine al 41enne. Testimonianze e racconti degli amici e delle persone che l'uomo può aver incontrato e frequentato nelle ore immediatamente precedenti al malore dentro casa. Gli investigatori avrebbero anche acquisito altri elementi, come spesso capita in queste occasioni, dall'analisi del cellulare dell'uomo. Quello che emerge, come detto, è un quadro sostanzialmente compatibile con un recente uso di droga o comunque di sostanze che possano aver avuto un ruolo purtroppo decisivo nel malore avvenuto nel bagno della casa che il 41enne condivideva con i suoi genitori. Elementi che avranno bisogno di essere certificati dalle risultanze dell'esame autoptico. La salma, a quanto si apprende, è ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria, con il magistrato di turno che dovrà disporre l'autopsia, ed è probabile che ciò avvenga nelle prossime ore.

LA RICOSTRUZIONE

L'uomo, nato nel 1980, torna a casa dopo l'uscita del sabato sera. Vive con i suoi genitori e si salutano prima che vada in bagno. Ma il tempo passa e lui non esce: i genitori cominciano a chiamarlo. Una, due, tre volte ma nulla. Da dentro la stanza nessuna risposta. Inevitabile pensare e temere che l'uomo possa essersi sentito male. I genitori così, con sempre maggior preoccupazione, chiamano il 118. Sul posto, velocissimo l'arrivo di un'ambulanza e anche degli agenti della squadra volante immediatamente allertati dalla centrale operativa su segnalazione di quella del pronto soccorso. Purtroppo per il 41enne non ci sarà nulla da fare: i soccorritori proveranno a lungo a rianimarlo, ma senza alcun risultato. Verrà portato all'obitorio dell'ospedale Santa Maria della misericordia mentre in quell'appartamento di San Mariano si consuma definitivamente il dramma di un figlio morto in poco tempo, sotto gli occhi impotenti dei propri genitori. Proprio per tutti questi motivi, per arrivare a risolvere quello che nelle prime ore è apparso come un giallo, che gli investigatori hanno deciso di battere con decisione la strada delle persone che possano averlo frequentato nelle ore immediatamente precedenti il suo ritrovamento cadavere. Chi possa aver frequentato, con chi possa essersi incontrato nella serata di sabato e cosa possa aver fatto diventano giocoforza indicazioni da non sottovalutare per riuscire a mettere insieme tutti i tasselli del dramma nel dramma. Quello di una giovane vita improvvisamente spezzata, ma anche di una madre e di un padre che non hanno potuto fare altro che vedere il proprio figlio morire dentro casa.

Egle Priolo