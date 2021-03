29 Marzo 2021

TODI È già fuori pericolo il giovane di nazionalità indiana, operaio agricolo in una importante azienda del tuderte, soccorso sabato dal 118 nella sua abitazione di Pantalla di Todi dopo un malore. Il trentenne si è sentito molto male ed un suo connazionale, che vive con lui nella stessa casa, ha dato prontamente l'allarme raccolto dai sanitari del 118 che l'hanno ricoverato a Perugia per sospetta assunzione di oppiacei. Dopo le cure del caso, tese ad escludere una sospetta overdose, tali erano apparentemente le sue condizioni, ha potuto lasciare l'ospedale ed è tornato a casa. L'allarme dato per questa situazione seguiva di alcune ore un precedente fatto che aveva visto vittima un altro connazionale trovato senza vita sul proprio letto da un collega coabitante in una casa diversa, probabilmente alcune ore dopo il decesso avvenuto nel sonno.

La successione dei due fatti ha fatto alzare il livello di attenzione da parte dei carabinieri della compagnia di Todi comandati dal maggiore Luigi Salvati Tanagro, il cui intervento, dopo il primo episodio, si poteva ascrivere alla normale procedura, anche alla luce dell'accertamento dei sanitari, 118 e medico legale, che avevano stabilito trattarsi presuntivamente di morte naturale. Al secondo allarme per il grave malore che aveva colpito l'altro operaio il livello di attenzione si è elevato tanto da suggerire un approfondimento delle cause del decesso del primo. Non a caso il sostituto procuratore del tribunale di Spoleto Michela Petrini ha disposto l'esecuzione di una indagine necroscopica che verrà eseguita quanto prima. Nel frattempo, per escludere l'uso di sostanze stupefacenti da parte dei due indiani, proseguono gli accertamenti sul cibo consumato visto le particolari abitudine culinarie.

