Sabato 6 Novembre 2021, 05:01

IL DRAMMA

ASSISI Si è piantato un coltello nel petto e si è lasciato morire. Aveva raggiunto Assisi dalla Germania da qualche settimana. Ieri ha deciso di farla finita. A notare il cadavere di un uomo riverso nel sedile posteriore dell'auto parcheggiata nelle vicinanze del santuario di San Damiano è stato un passante. Ha dato l'allarme e sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della compagnia di Assisi guidati dal capitano Vittorio Jervolino. È stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco perché l'auto era chiusa a chiave. I pompieri sono stati costretti a forzare la portiera per aprire la vettura. All'arrivo dei soccorsi purtroppo non c'era nulla da fare. I militari hanno definito verosimile l'ipotesi del suicidio. Nulla ha lasciato intendere che potesse trattarsi d'altro.

Sul tragico fatto sono comunque in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri di Assisi in attesa degli esami sulla salma disposti dell'autorità giudiziaria. L'autopsia verrà effettuata presso l'istituto di medicina legale dell'ospedale di Perugia. I carabinieri cercheranno di ricostruire la dinamica che ha portato alla morte dell'uomo anche attraverso la visione dei filmati di alcune telecamere presenti nella zona. Quel che è certo è che il cinquantaduenne cittadino tedesco dormiva abitualmente nell'auto dove è stato trovato morto. «Da qualche tempo racconta Libero - dimorava nella sua auto nel parcheggio tra l'indifferenza di tutti. Dicevano che stavano cercando di aiutarlo. Così evidentemente non è stato. Che la sua anima risposi in pace». Chi ha provato ad aiutarlo è stata sicuramente la Caritas di Assisi cui, nel suo girovagare per la città, si era rivolto in queste settimane. Mescolato tra le tante persone che ogni giorno chiedono aiuto.

Basti pensare che nell'ultimo anno più di duemila persone sono state seguite dalla Caritas di Assisi anche attraverso l'emporio solidale di Santa Maria degli Angeli dove sono stati distribuiti oltre 4.500 pacchi per un totale di circa 150mila euro pari a 115 tonnellate di viveri e prodotti per l'igiene e l'infanzia, con l'aggiunta nel mese di dicembre di un buono spesa per tutte le famiglie. Oltre seicento le famiglie, delle quali il 60% sono italiane, che vengono assistite. Di queste 250 si sono rivolte per la prima volta alla Caritas.

Evidentemente però l'umanità e il prezioso lavoro dei volontari non sono stati sufficienti a colmare quel grande vuoto che ha spinto quest'uomo giunto dalla Germania a togliersi la vita.

Massimiliano Camilletti