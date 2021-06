L'ULTIMO SALUTO

Una maglia biancorossa sopra la bara, familiari e amici sconvolti a gremire la chiesa di San Barnaba, applausi al feretro mentre lasciava la chiesa: queste le istantanee dell'ultimo saluto a Mattia Chiani, il ragazzo di 27 anni morto lunedì sera nel bagno di casa sua dopo essere tornato da una partita a calcetto con gli amici. Una morte che ha sconvolto l'intera comunità della zona di Madonna Alta, in cui il ragazzo era conosciuto e apprezzato, soprattutto perché nessuno sa capacitarsi come un giovane possa aver subito un malore così devastante. Tante le parole belle e struggenti che in questi giorni si stanno rincorrendo per ricordare e salutare Mattia. « Un ragazzo di cuore, sempre sorridente ed altruista - è il ricordo dell'amico Michele Cucina - . Sempre pronto ad aiutare gli amici ed a sacrificarsi anche per loro. Tengo nel cuore la sua sincerità, le nostre risate, i nostri scherzi e la voglia di vivere che trasmetteva... Difronte a tutto e tutti nulla gli toglieva il sorriso. Non sarà facile non vederlo più, non sarà facile non viverlo più nella quotidianità che solo il covid aveva interrotto. Sono sicuro che ora sorriderà tra gli angeli e sarà sempre vivo nei nostri cuori».



© RIPRODUZIONE RISERVATA Venerdì 11 Giugno 2021, 05:01