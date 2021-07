Martedì 13 Luglio 2021, 05:01

La domenica era iniziata con serenità e il giovane aveva deciso di passare una giornata al lago con la mamma e altri familiari. Nel pomeriggio ha avuto la necessità di andare al bagno. Chi era a bordo lago è stato richiamato dalle urla di aiuto. Il ragazzo era in terra coperto di sangue. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, il lavandino ha ceduto e ha ferito a una gamba il ragazzo recidendo in parte l'arteria femorale. Una tragica fatalità la cui esatta dinamica è in fase di approfondimento. Mentre la richiesta di soccorso è stata fatta scattare è stato chiesto se c'era qualcuno in grado di dare una mano in attesa dell'arrivo dell'elicottero chiamato dalla centrale operativa del 118. Da quanto appreso da fonti sanitarie il ragazzo è stato aiutato da due infermieri che si trovavano sulla Polvese anche passare quella che era iniziata come una tranquilla domenica d'estate. La situazione s'è fatta mana mano sempre più grave e quando l'elicottero è arrivato medici e infermieri a bordo hanno di stabilizzare la situazione. È partito, quindi, il trasferimento d'urgenza all'ospedale Santa Maria della misericordia dove il 19enne è arrivato in condizioni disperate. La situazione è irreversibilmente precipitata nella notte tra domenica e ieri. Il ragazzo non ce l'ha fatta ed è morto. Una scomparsa prematura e ancora inspiegabile. A riassumere il dolore di Bevagna, dove il 19enne risiedeva, è il sindaco Annarita Falsacappa.

«Quanto accaduto spiega il primo cittadino della Città delle Gaite chi ha profondamente colpito. Tutta la comunità si sta stringendo intorno a questa famiglia colpita da un lutto immenso. Siamo profondamente addolorati e questa prematura scomparsa segna tutti noi». Intanto gli approfondimenti da parte dei carabinieri, che procedono sui fatti procedono a ritmo serrato. Come da prassi l'area teatro dell'accaduto, in questo caso il bagno, è stata cristallizzata come da prassi così da consentire le necessarie attività tese a ricostruire ogni fase che ha determinato la tragedia. Intanto nelle prossime ore dovrebbe esser effettuata una ricognizione cadaverica sulla salma del 19enne che la Procura di Perugia, competente sui fatti, si appresterebbe ad affidare al medico legale Massimo Lancia. Come da prassi completati tutti gli accertamenti verrà dato il nulla osta per poi dare l'ultimo saluto al 19enne. In tanti hanno voluto esprimere vicinanza alla famiglia manifestando profondo cordoglio per una perdita così prematura che lascian un vuoto incolmabile.

«Lo abbiamo visto a terra, tra tutto quel sangue e abbiamo tentato in qualche modo di dargli una mano. Abbiamo tentato di tenerlo sveglio, si vedeva che stava molto male. Povero ragazzo, è una cosa assurda morire così». Le parole sono di una ragazza che, assieme ad un gruppo di amiche, ha sperato per tutta la notte di domenica che il ragazzo ce la facesse ma che purtroppo ha dovuto constatare che ogni preghiera e ogni speranza sono state vane. La giovane e anche altre persone presenti hanno anche voluto sottolineare come a loro parere si sia atteso molto per l'arrivo dell'elicottero.

Giovanni Camirri