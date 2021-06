IL DRAMMA

Un'ipotesi per spiegare quanto al momento non trova la minima spiegazione. Un'ipotesi che non può riportare in vita un ragazzo di appena sedici anni la cui vita è stata stroncata da un incidente con lo scooter, ma che può aiutare a capire. A rendere più chiaro il contesto in cui è avvenuto l'incidente che ha causato la morte del giovanissimo Alessandro Ricci, deceduto sul colpo nella tarda serata di lunedì dopo essersi schiantato in sella al suo scooter lungo la strada tra San Marco e Ponte D'Oddi.

Ebbene, secondo quanto si apprende l'ipotesi più seguita in questo momento è legata a un ostacolo che si è improvvisamente materializzato lungo la strada che il ragazzino stava percorrendo e che, nel tentativo di schivarlo, ha portato alla perdita di controllo del ciclomotore, che ha terminato la sua corsa contro il muro di una casa.

Secondo i rilievi condotti dagli agenti della polizia postale, infatti, non si riscontrerebbero segni particolarmente evidenti di frenata lungo la strada. Condizionale ovviamente d'obbligo, dal momento che tutto può essere smentito da accertamenti successivi, ma se i primi accertamenti trovassero conferma ecco materializzarsi l'ipotesi della presenza improvvisa lungo la strada di qualcosa che abbia costretto il ragazzo a sterzare bruscamente senza evidentemente aver poi la possibilità di riprendere il controllo dello scooter.

E questo ostacolo, mezzora prima della mezzanotte di lunedì, potrebbe essere rappresentato da un animale che ha improvvisamente invaso la carreggiata lungo la quale Alessandro stava viaggiando ponendosi così suo malgrado all'origine dell'incidente.

Le prime risposte su una morte ancora misteriosa potrebbero arrivare dall'autopsia in programma nella giornata di oggi all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Dopo aver aperto un fascicolo d'indagine contro ignoti per la morte del ragazzo, il sostituto procuratore Massimo Casucci ha conferito al medico legale Massimo Lancia l'incarico per svolgere l'esame autoptico. Al suo fianco la collega Paola Melai, tossicologa, dal momento che come di prassi dovranno essere svolti accertamenti anche sullo stato psico fisico del ragazzino al momento dell'incidente. Al momento resta solo un'ultima, ora straziante, telefonata di Alessandro alla mamma in cui le diceva che stava andando a casa di papà: poi l'incidente e il dramma di una famiglia.

Ma la striscia degli incidenti stradali purtroppo non si ferma: altri due ventenni ricoverati in gravi condizioni dopo un incidente, nella notte tra martedì e mercoledì, in zona Capanne-Bagnaia dopo essere finiti con l'auto contro il muro di cinta di una casa.

Giovedì 17 Giugno 2021, 05:02