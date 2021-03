13 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







IL PROCESSO

Dopo quasi 14 anni, si chiude la complessa vicenda giudiziaria iniziata con la morte nel Repartino di Luca Gambini: il dottor Marco Grignani è stato definitivamente dichiarato estraneo a quel decesso, sia penalmente che civilmente. La Corte di cassazione ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso civile dei familiari del giovane nei confronti del professionista, all'epoca primario del reparto di psichiatria dell'Usl di Perugia, in cui Gambini era ricoverato e morì a 29 anni il 30 dicembre 2007 dopo aver sottratto e ingerito una gran quantità di metadone.

Per l'allora responsabile del servizio, inizialmente indagato insieme ad altri colleghi con l'accusa di omicidio colposo, erano già cadute le accuse in sede penale, dopo una lunga battaglia di perizie e una condanna a otto mesi di reclusione, annullata in Cassazione prima della definitiva prescrizione. Marco Grignani - difeso dallo studio legale dell'avvocato David Brunelli - ha sempre sostenuto la correttezza professionale del proprio operato e dopo la fine del procedimento penale, era rimasto in piedi solo il giudizio civile, per la costituzione di parte civile dei congiunti della vittima per ottenere il risarcimento del danno. La Corte d'appello civile di Perugia aveva negato ai parenti di Gambini il diritto a ottenere ulteriori risarcimenti dal medico, per aver ricevuto il risarcimento da parte dell'Azienda sanitaria. Una decisione che i familiari avevano contestato presentando ricorso, appunto, in Cassazione. Che lo ha però dichiarato inammissibile, stabilendo così definitivamente l'estraneità di Grignani rispetto a tutte le contestazioni che gli erano state mosse.

La Suprema corte ha poi condannato l'avvocato dei parenti di Gambini alla rifusione delle spese di giudizio in favore del dottor Grignani. «Questa Corte si legge infatti nella sentenza - ha ripetutamente affermato che nel caso di ricorso proposto da avvocato privo di procura speciale la condanna alle spese va pronunciata in proprio nei confronti del difensore, poiché in tale ipotesi l'attività svolta da quest'ultimo non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità (). Il ricorso non reca infatti in calce alcuna procura, né questa è allegata agli atti, né è menzionata nell'indice». Si chiude così una storia tragica, che ha comunque colpito due famiglie: nulla restituirà la serenità persa in 14 anni, ma soprattutto niente farà tornare Luca, ucciso troppo giovane da un destino che non meritava.

E. Prio.