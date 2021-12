Sabato 11 Dicembre 2021, 05:01

IL PROCESSO

Per la morte sul lavoro di Bruno Betti, ucciso nel 2014 da una caduta dal bulldozer guidato da un collega inesperto, arriva una condanna a un anno e quattro mesi (pena sospesa). Per l'accusa di omicidio colposo, infatti, il giudice Serena Ciliberto ieri ha condannato Antonio Mazzitelli, l'uomo alla guida del mezzo in quel maledetto pomeriggio di agosto, e ha assolto «per non aver commesso il fatto» i datori di lavoro Marco Bondini e Roberto Lombrici e l'altro dipendente Gianni Pannacci. Assolte per gli illeciti amministrativi anche la Bondini srl e la Tsa spa, società difese dagli avvocati Silvia Egidi e Francesco Falcinelli. L'incidente era infatti avvenuto all'interno della discarica di Borgogiglione, gestita dalla Tsa e nella quale alla ditta Bondini era stato appaltato il servizio per la movimentazione dei rifiuti.

Proprio durante una di queste operazioni Betti, come si legge nel capo di imputazione, «urtava violentemente la testa cadendo dal cingolo del bulldozer messosi improvvisamente in movimento e sopra al quale era salito per effettuare una riparazione».

Secondo le accuse della procura, una tragica concatenazione di eventi ha portato Bruno Betti, 39 anni, imprenditore marito e padre, a salire sul mezzo guasto per ripararlo, mentre il dipendente preposto alla guida affida invece il bulldozer a Mazzitelli, «persona non abilitata alla guida del detto mezzo e non addestrata, chiedendogli di dare una mano all'elettrauto». Senza essere intervenuto neanche alla vista dei suoi tentativi di portare il mezzo in retromarcia «all'esterno della discarica impegnando una scoscesa rampa». È lì che Betti, davanti al fratello, contitolare della loro azienda specializzata in riparazioni di ruspe e mezzi industriali, cade e le sue condizioni appaiono subito gravissime: all'arrivo dei soccorsi per lui non c'è più nulla da fare.

Sul posto erano intervenuti immediatamente anche i carabinieri di Magione, coadiuvati dai colleghi di Città della Pieve, insieme al medico legale Luca Pistolesi e al pubblico ministero Massimo Casucci.

Il giudice ha condannato il dipendente, chiaramente distrutto per l'incidente mortale dopo anni passati a difendersi, anche al pagamento delle spese processuali per quattromila euro e al risarcimento del danno alle parti civili da liquidarsi in sede civile, più una provvisionale di ottomila euro ciascuno per la moglie e i figli di Betti, assistiti dall'avvocato Saschia Soli, e per il fratello e i genitori, assistiti da Ermes Farinazzo. Per una tragedia che ha segnato le vite di tutti.

Egle Priolo

