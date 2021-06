MONUMENTI

Un regolamento con 19 articoli suddivisi in 5 titoli, cui si aggiungono le premesse storiche sul monumento e due allegati. È il cuore della proposta fatta per la tutela e la valorizzazione della Rocca Paolina, uno dei monumenti simbolo della città, dal consigliere comunale di Progetto Perugia Francesco Vignaroli. Ieri in commissione Affari istituzionali primo confronto sul tema. «Non c'è un documento del Comune che definisca esattamente il ruolo e le funzioni della Rocca Paolina. Ciò la rende, di fatto, un non-luogo».

Partendo da questa considerazione Vignaroli, che più volte ha chiesto una svolta sulle politiche di gestione di quello spazio, tra le più gettonate mete per i turisti che affollano la città. «La Rocca Paolina ha una natura complessa, perché è un monumento, anche molto importante, che testimonia tutte le diverse epoche attraversate dalla nostra città, ma dall'altro è uno spazio pubblico, con funzioni varie e non regolamentate. Per questo evidenzia - ritengo necessario proporre un regolamento volto alla tutela e alla corretta fruizione del monumento nonché alla disciplina delle attività che vi si organizzano e delle funzioni che vi si svolgono». Tra gli obiettivi c'è anche quello di stimolare una «rinnovata coscienza civica verso questo straordinario monumento, affinché si promuovano azioni per il suo restauro, la riscoperta degli spazi ancora interrati, la sua tutela e valorizzazione». La commissione farà prossimamente un sopralluogo.



Sabato 19 Giugno 2021, 05:03