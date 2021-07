Giovedì 8 Luglio 2021, 05:01

L'APPUNTAMENTO

MONTONE Cinque giorni di eventi e grandi ospiti internazionali. Si è aperto ieri sera l'Umbria Film Festival, pronto a celebrare i suoi 25 anni, sotto la presidenza di Terry Gilliam. Il regista e sceneggiatore, montonese d'adozione, è stato omaggiato per il suo compleanno, non festeggiato al momento giusto per il Covid, con la proiezione in piazza San Francesco de Le avventure del barone di Munchausen. Stasera sono in programma quattro cortometraggi dalla Repubblica Ceca e Slovacchia, dall'Inghilterra, dalla Germania, dall'Olanda. Venerdì in scaletta c'è, tra l'altro, il film Quo vadis, Aida? della bosniaca Jasmila bani. Sabato consegna delle chiavi della città a Thomas Vinterberg. Danese, tra i fondatori del movimento cinematografico Dogma95, regista di capolavori come Festen e Il sospetto, presenterà la sua ultima fatica Un altro giro, recente Premio Oscar per il miglior film straniero. Domenica, serata di chiusura con l'omaggio al lettone Janis Cimmermanis, tra i registi più importanti attivi nel campo dell'animazione, maestro della stop motion. Questa edizione del Festival segna la nascita di Amarcorti, sezione competitiva dedicata a cortometraggi diretti da registi italiani o residenti in Italia, con particolare attenzione alle cinematografie emergenti, ai giovani, agli indipendenti. Proiezioni al Teatro San Fedele, stasera e domani.

W. Rond.

