L'EVENTO

MONTONE Comincia a prendere forma Umbria Film Festival. Insieme alla confermata presenza di Terry Gilliam, è certo l'arrivo di Thomas Vinterberg. Il regista canadese, tra i fondatori del movimento cinematografico Dogma 95, autore di Festen, Premio della Giuria a Cannes, fresco vincitore dell'Oscar come miglior film straniero per Un altro giro, riceverà le chiavi della città di Montone. La kermesse, in programma dal 7 all'11 luglio, prevede anteprime, cortometraggi, grandi ospiti. Si avvale della presidenza di Gilliam, della direzione artistica di Vanessa Strizzi, della direzione organizzativa di Chiara Montagnini e Marisa Berna. Terry Gilliam tornerà a Montone, dov'è di casa da più di trent'anni, proiettando in piazza Le avventure del Barone di Munchausen che lo ha portato in Italia la prima volta. Sarà l'occasione per festeggiarne gli 80 anni, compiuti in pieno lockdown da pandemia. Il regista lettone Jannis Cimmermanis, invece, sarà omaggiato con una rassegna dei suoi cortometraggi. Questa edizione, infine , è arricchita da Amarcorti, sezione competitiva dedicata a lavori di registi italiani o residenti in Italia con particolare attenzione a cinematografie emergenti, giovani cineasti, indipendenti.

W. Rond.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA