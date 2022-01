Giovedì 20 Gennaio 2022, 05:00

LA STORIA

MONTONE La gente rimane senza medico di famiglia, il sindaco dà una mano a trovare il sostituto. Montone, 1600 abitanti circa, che in estate si moltiplicano con la riapertura delle case per le vacanze, sta vivendo il problema di tutti i piccoli centri un po' fuori mano. Rimpiazzare il dottore di condotta, come tuttora lo chiamano da queste parti, che si è ritirato per raggiunti limiti d'età.

Problema ancor più complicato da risolvere se, accade qui, appendono il camice bianco al chiodo ben due professionisti di libera scelta. Per questo il comune di Montone, di fronte al pensionamento dei dottori Roberto Porrozzi e Lucio Fiorucci, ha attivato un servizio di assistenza alla compilazione ed all'invio del modulo dedicato al cambio del medico di cura. Una figura che molti, soprattutto i più avanti negli anni, considerano l'amico con il quale confidarsi, al quale chiedere anche consigli non strettamente terapeutici. Era così già con il dottor David Lupattelli, rimasto un'istituzione anche dopo la scomparsa, non è cambiato nulla da quando gli allora giovani Porrozzi e Fiorucci ne ereditarono il testimone.

Insomma, da ieri chi deve iscriversi nelle liste di un nuovo medico e non è capace di farlo online dal proprio computer, può recarsi in piazza Fortebraccio e salire le scale del Municipio. Dal lunedì al venerdì, dalle 10,30 alle 13, troverà qualcuno che si metterà a disposizione. Basta portare dietro tessera sanitaria e documento di riconoscimento.

«Nel nostro territorio arriverà un sostituto, avremo a disposizione due medici di famiglia», anticipa il sindaco Mirco Rinaldi, che alle ultime amministrative è stato gratificato di un autentico plebiscito popolare. Candidato della lista Energia e passione, schieramento di diverse sigle di centrosinistra e della società civile, ebbe il 92,30% dei consensi, 865 voti. Un primato umbro e probabilmente italiano. «Il medico di famiglia, spesso chiamato anche medico di fiducia, rappresenta una figura professionale fondamentale per tutta la comunità, costituisce il primo contatto del paziente con il sistema sanitario regionale», spiega. «Per mantenere attivo questo prezioso servizio nel territorio invitiamo i nostri concittadini a scegliere chi presa servizio qui».

Walter Rondoni

