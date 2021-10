Venerdì 8 Ottobre 2021, 05:02

OLTRE I BANCHI

Materiali di psicoaritmetica, psicogeometria e psicogrammatica, donati alla scuola dall'associazione genitori Montessori che ha messo sul piatto risorse importanti, circa 10mila euro. Così dal preside Luca Arcese (dirigente dell'Ic Perugia 2), dal corpo docente e soprattutto dai bambini e dalle bambine della scuola Primaria è partito un grande grazie «per aver risposto con generosità alla richiesta di acquisto e rinnovo dello specifico materiale montessoriano formulata dalla nostra scuola». L'hanno scritto in una lettera sottolineando l'importanza di quei materiali strutturati, che «rappresentano uno tra gli ingredienti fondamentali del nostro ambiente». Non sono semplicemente strumenti didattici forniti ai docenti «quanto materiali operativi e di sviluppo della personalità infantile. Richiamano il bambino al fare e al pensare: lo attraggono con la bellezza, l'esattezza, colori e forme, lo invitano a un'operatività attiva e finalizzata e gli sussurrano, nella loro muta eloquenza, l'origine delle cose e i segreti del sapere». La donazione, spigano, assume «il valore di un aiuto basilare alla possibilità di continuare a rispondere ai bisogni formativi dei bambini, assecondando il curricolo naturale di autoformazione». Il grazie alle famiglie dalla scuola tramite Maura Mori, presidente dell'A.Ge, Jacopo Caucci von Saucken (ex presidente), Claudia Pluchino, Margherita Giorgetti e Manuela Vagnini, che si sono occupate degli ordini.