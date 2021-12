Venerdì 31 Dicembre 2021, 05:01

IL CASO

Tempi supplementari con ultima chiamata. Il pressing della presidente della giunta regionale, Donatella Tesei, ha fatto centro. Il 14 gennaio si terrà, in videoconferenza, l'assembla dei soci del Fondo Umbria Comparto Monteluce convocata da Dominique Jones per conto di Bnp Paribas Reim Sgr Pa. Questo significa che oggi il Fondo non muore e che i tempi supplementari per salvare l'operazione Monteluce si possono giocare con a speranza di fare centro. Accettata la richiesta di Amco (in realtà la società veicolo, cioè Amore Srl che ha acquistato da Intesa San paolo e Bnl il credito finanziario nei confronti del Comparto) di avere più tempo per valutare l'operazione di salvataggio che inizialmente era da 7 milioni di euro ma che potrebbe avere un peso maggiore visto che i tedeschi di Aareal Bank Ag il 15 dicembre ha ribadito la volontà di non accettare i contenuti del piano di risanamento.

Piano di Bnp Paribas che verrà asseverato dallo studio professionale Spada Partners (se ne occuperà Antonio Zecca come professionista indipendente)e il patrimonio del fondo è stato valutato secondo quattro ipotesi in base ai diversi scenari: valore di mercato allo stato attuale, valore di pronto realizzo degli immobili del Fondo, in caso di vendita entro 6/12 mesi a decorrere dalla data di valutazione al 30 settembre 2021, valore di vendita da fissarsi come prima base d'asta degli immobili del Fondo, valore di vendita degli immobili del Fondo, sulla base delle assunzioni contenute nel Piano

Il piano, al momento, si basa su un business plan di 5 anni (2021-2026), finalizzato a favorire il completamento del progetto immobiliare Monteluce. Secondo quando indicato da Bnp Paribas nella lettera inviata in Regione il 10 dicembre «le principali assunzioni preliminari di carattere industriale del progetto prevedono: a) il completamento delle opere di urbanizzazione, quali, ad esempio, il completamento delle strade e dei percorsi pedonali attinenti alla zona di intervento; la ri-certificazione ed il collaudo delle opere; la messa in sicurezza dei cantieri. Si rendono necessarie, in particolare, tutte quelle opere strumentali all'apertura al pubblico dei parcheggi a oggi completati, ma non fruibili; b) la commercializzazione e locazione delle unità immobiliari a oggi completate ma non concesse in locazione, ovvero oggetto di contratti di locazione in scadenza, quali, ad esempio, le unità immobiliari relative alle attività di ristorazione, di fitness, di grande distribuzione, e parte degli edifici aventi destinazione d'uso uffici; c) il completamento e la successiva commercializzazione e locazione delle unità immobiliari a oggi da completare ed allo stato grezzo, quali le unità a uso retail, socio-sanitario e parcheggio; d) l'alienazione di talune unità immobiliari, sia completate che da completarsi, nonché delle aree residue ad oggi ancora da svilupparsi». Insomma quattro mosse che diventano il filo conduttore dei tempi supplementare. Sempre che Amco giochi la partita fino alla fine.

