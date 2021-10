Domenica 24 Ottobre 2021, 05:03

CITTÀ CHE CAMBIA

Una pratica arrivata quasi a conclusione, una che vede sedute al tavolo più parti con «l'obiettivo di restituire attrattività al quartiere», un'altra che dopo «vicende molto complesse» fa trapelare «un certo ottimismo in più». Intervenendo alla seconda presentazione del volume Il Policlinico di Monteluce, la storia del grande ospedale della città che in oltre 500 pagine racconta un percorso prestigioso durato settecento anni, non ha potuto non rivolgere un pensiero all'attuale Monteluce il sindaco Andrea Romizi. Seduto al tavolo assieme al vescovo vicario monsignor Marco Salvi e al professor Francesco Bistoni, già magnifico rettore dell'Università, il sindaco ha fatto capire che quel rilancio sul piatto da tempo, dopo non pochi problemi, pare arrivato ad una svolta. Con un obiettivo chiaro alla base: «Andare a riprogettare Monteluce senza disconoscere la sua storia e funzione». L'intenzione è riaffermare, ovviamente stando al passo con i tempi, la vocazione dell'accoglienza. Tra i nodi da sciogliere c'è anche e soprattutto la questione complessa del fondo Umbria Comparto Monteluce e del piano di Amco e Prelios per cercare di salvare il fondo che ha in portafoglio l'operazione. «C'è un certo ottimismo in più, con la dovuta prudenza, perché c'è una nuova volontà di lavorare anche da parte del fondo e dei soci ad un piano che dovrà portare con sé anche risorse per terminare gli interventi non realizzati». Tra i passaggi chiave il ristoro delle imprese umbre che aspettano 3 milioni di lavori mai pagati. Il Comune segue l'operazione con grande attenzione, come fa anche per la partita del rilancio del blocco di via del Giochetto su cui lavora l'Università. Anche lì si parla di un piano con risorse importanti, con l'Ateneo che punta ad investire trasferendo buona parte dipartimenti tecnici e scientifici «andando anche a configurare un'area universitaria con canoni moderni, con una serie di servizi. So che quel progetto va avanti e ne siamo riconoscenti», ha aggiunto il sindaco. Poi c'è la parte che vede protagonista il Comune in prima linea. Quella della ristrutturazione dell'ex convento, sede destinata ai Servizi alla persona dell'ente. La più corposa per numero di dipendenti. «La previsione è di avviare il trasferimento veramente a breve, per poi ragionare anche sulla possibilità di individuare altre risorse per intervenire sull'area antistante». Un quadro di speranza per il futuro di un quartiere che ha dato tanto alla storia della città, come emerge da quel racconto di oltre 500 pagine scritte da Paolo Latini, Mauro Bifani e Gianfranco Ricci. «Un secolo di storia ripercorso ascoltando e raccontando le vicende delle singole persone», ha detto monsignor Salvi. Persone fra cui spicca anche l'ex rettore Bistoni: «Per Monteluce si trovi una soluzione felice, il quartiere lo merita. L'auspicio è che i progetti si possano realizzare in tempi brevi».

Riccardo Gasperini