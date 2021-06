LE MOSSE

Si parte da una sigla, si passa per una speranza e si atterra su un progetto. Con il calendario che indica segnata in rosso una data: fine giugno. L'obiettivo? Salvare Monteluce e dare all'operazione che con il Fondo ha affondato quattrini e sogni, un salto triplo per rimettere tutto in linea di galleggiamento. Operazione non facile, ma adesso il campo non è solo fatto di mine e di filo spinato. Insomma si può fare.

La sigla chiave è quella di Amco (Asset management company) che è tra i principali operatori specializzati nella gestione dei crediti deteriorati. E più deteriorato di un credito come quello di Monteluce da queste parti non c'è.

C'è un panchetto finito nei radar Amco come altre operazioni immobiliari in bilico: più grandi e con le stesse difficoltà quando la bolla è scoppiata e il Covid ci ha messo il carico.

Ci sono due passaggi chiave che valgono milioni e sono la porta da aprire affinché l'operazione Monteluce torni a muovere verso un futuro. E non sembri un paradosso, con alcune delle banche che hanno in pancia i crediti deteriorati e cresciuti più in fretta della rinascita del grande pezzo di città dove c'era il vecchio policlinico.

C'è una banca tedesca che è fuori dal giro di Amco deve rientrare dell'investimento che è finito a brandelli. Logico che non potrà avere un pieno per vuoto. Così come ci sono i creditori. Cioè le imprese umbre che vantano 3 milioni di euro di crediti mai tornati in cassa. E che hanno fatto salire alle stelle la tensione. Sono queste le operazioni su cui sta lavorando Amco (di fatto sull'uscio dell'operazione Monteluce al posto di Bnp Paribas) dopo i contatti anche recenti con la Regione, per togliere dal tavolo le carte avvelenate. È logico che le due partite sono molto diverse.

Perché, per esempio, quella dei fornitori ha una ricaduta chiave sull'economia di un pezzo dell'Umbria. Ed è logico che quello che verrà messo sul tavolo per ristorare i fornitori avrà un peso anche su un eventuale rapporto una volta che ci sarà la possibilità di far ripartire i lavori per un comparto che valeva più di sessanta milioni. Una delle ultime fotografie(giugno 2019) diceva così: se le imprese che hanno lavorato stanno sotto di tre milioni di euro, la foto inchiodava il disavanzo del fondo a 32 milioni di euro costruito su ventidue milioni di attivo e 55 di passivo. Ma il mondo è cambiato con il Covid e il meno davanti all'operazione Monteluce ha aperto varchi ancora più profondi.

Nel piano da qui a fine mese si guarda molto a quello che era già carne al fuoco: dalla casa della salute ai parcheggi, dalle mosse dell'Ater a quelle di Umbria Digitale e Umbria Salute, passando per il polo di ricerca su cui punta l'Università dall'altra parte della strada che potrebbe avare un ruolo di traino per dimostrare che l'investimento su Monteluce non è carta straccia e che quella fetta di città non deve morire. Ma i tempo stringe.

