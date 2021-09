Mercoledì 15 Settembre 2021, 05:02

IL NODO

«Oltre questo piano c'è il baratro e un percorso lunghissimo senza soddisfazione».

Le parole sono chiare e nette e arrivano in fondo alla risposta all'interrogazione della vice presidente del consiglio regionale, Paola Fiorino(Lega), da parte della presidente della giunta regionale, Donatella Tesei. Che mette sul piatto una parte del piano di Amco e Prelios per cercare di salvare il fondo che ha in portafoglio l'operazione Monteluce. Sette milioni per ricapitalizzare il fondo e ristori dei creditori tra il 50 e il 70%: questi i passaggi chiave.

Sulla base di questa proposta, i nodi da sciogliere ci sono e non sono leggeri. il sì delle banche al piano e dei creditori(cioè le imprese umbre che aspettano 3 milioni di lavori mai pagati che la presidente ha definito «coraggiosi e sofferenti»), e poi toccherà l'ultima parola all'assemblea dei soci del fondo Umbria Comparto Monteluce.

«Avevamo solo due strade, o lasciare andare tutto addossando responsabilità a chi ci ha preceduto oppure farci carico di un tentativo difficile di soluzione ad un grande problema. Come Regione abbiamo scelto la seconda con senso di responsabilità, facendo tutto il possibile per evitare un ulteriore danno alla finanza pubblica», ha detto in aula ieri mattina la presidente Tesei, così la presidente della Regione Umbria in merito alla vicenda del Fondo Umbria Comparto Monteluce.

«La questione del nodo Monteluce - ha spiegato Tesei - è stata affrontata da questa amministrazione fin dall'inizio perché fonte di preoccupazione. Ci stiamo occupando di tanti temi impegnativi e tra questi c'è Monteluce. Se ci fosse stata una sana gestione e non una speculazione finanziaria oggi non ci troveremmo a dover risolvere il problema. Quella è stata un'operazione finanziaria pericolosa». La presidente ha parlato di operazione finanziaria «pericolosa e forse spericolata».

La presidente della Giunta regionale ha poi ricordato che le interlocuzioni con il Fondo sono già partite, anche se il Covid ha complicato tutto: «Alla fine però siamo riusciti a fare un miracolo, inserendo Monteluce in un piano di salvataggio e di rilancio di un comparto compromesso. Un piano che ricalca lo schema economico che avevamo pensato fin dall'inizio e che porta 7 milioni di nuova finanza nel compendio. Ora la condizione è quella di approvare il piano con la ricapitalizzazione del Fondo».

La Regione, ha detto tra l'altro la presidente, guarda con interesse al piano e «a possibili porzioni di interesse pubblico del compendio. A condizione, però, che il piano sia approvato, che il fondo venga ricapitalizzato e che vengano rispettate tutte, e dico tutte, le condizioni di legge previsti in questi casi». Per la presidente Tesei il piano da sette milioni è l'unico tentativo possibile e soddisfa in modo «adeguato i fornitori locali».

Luca Benedetti

