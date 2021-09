Domenica 19 Settembre 2021, 05:02

L'INIZIATIVA

È stata presentata ieri pomeriggio nella suggestiva cornice dell'Oratorio di Monteluce, la pubblicazione che ripercorre la storia del ritrovamento della pittura murale di Adelmo Maribelli all'interno della storica farmacia del quartiere, gestita da Afas Scoperta avvenuta al 2018 durante la ristrutturazione della farmacia stessa.

Dopo quasi tre anni Afas ha deciso di realizzare questo stampato per lasciare una traccia, come ha dichiarato il direttore generale Cerquiglini: «Questa brochure vuole inaugurare un percorso che sentiamo fortemente di fare: lasciare traccia. E lo facciamo all'insegna dell'arte, del bello, con la brochure che parla di un'opera restituita alla visone dei cittadini, affinché si possa a pieno titolo dire che Afas si prende cura dell'anima oltre che del corpo».

Lo stesso ha dichiarato il presidente Antonio D'Acunto: «È un ritrovamento estremamente importante perché attraverso le riscoperte segniamo la nostra storia; e il progetto avviato dentro la farmacia di Monteluce ha proprio l'intento di lasciare traccia attraverso l'arte».

Lo svelamento è stato curato dalla restauratrice Alessia Fumi e ha riguardato tutte quattro le facciate per circa sei metri quadrati della colonna centrale. La decorazione ha fatto affiorare linee geometriche dai colori rossi, i marroni intensi, i blu, alternati da intervalli di bianco, tipici della sua pittura da cavalletto. Maribelli è stato buon pittore, anche muralista, è stato apprezzato docente all'Accademia di belle Arti. Massimo Duranti non esclude da testimonianze del quartiere che Dottori realizzò all'interno della stessa Farmacia un Madonna anche se non c'è documentazione al riguardo, avendo all'epoca l'ingresso da via Eugubina e non dalla piazza, potrebbe aver realizzato su una parete da decenni ricoperta dallo scialbo o, peggio, cancellata da lungo tempo. Ma la vera sorpresa della serata è stato l'intervento dell'assessore Gabriele Giottoli, che ha approfittato della platea per annunciare la volontà di dare una casa al Futurismo Umbro che raccolga tutte le testimonianze futuriste presenti in città riunendole in solo luogo. Una nuova sfida molto importante per la città.

Francesca Duranti

