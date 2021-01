© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INIZIATIVANel triste capitolo dedicato nel 2020 al rapporto tra cultura e pandemia, ieri si è scritto qualcosa che dà speranza alla città, quello di un restauro che non si è fermato, fortemente voluto da un'associazione di quartiere, per restituire un capolavoro alla città da troppo tempo era dimenticato. Dopo due anni di lavori è tornato all'antico splendore, dalle mani del restauratore Giovanni Manuali, il complesso degli affreschi trecenteschi del registro inferiore della parete sud del Coro delle clarisse della chiesa di Santa Maria Assunta in Monteluce. L'Associazione Il Bosco Sacro di Monteluce, che ha promosso l'intervento insieme alla parrocchia a partire dal 2019, con l'assenzo del Fondo Edifici del Culto del ministero dell'Interno proprietario dell'immobile, e sotto la vigilanza della Soprintendenza, non potendosi tenere un' inaugurazione ufficiale aperta al pubblico stante la situazione della pandemia, ha voluto comunque presentare alle autorità civili e religiose il lavoro svolto. Hanno partecipato a questo successo, il prefetto Gradone, il vescovo ausiliare Salvi, la soprintendente Cajano, l'assessore Giottoli e la presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia Cristina Colaiacovo. L'occasione è stata anche per annunciare, d'intesa col parroco Allevi, la nuova domanda alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia per il finanziamento di un altro stralcio di restauri, in particolare degli affreschi che effigiano i patroni di Perugia Lorenzo e Ercolano e l'immagine della Madonna e il Cristo, dipinti sulla controfacciata dietro l'altare della chiesa. Il presidente dell'Associazione Bosco sacro promotrice dei restauri insieme alla parrocchia, ha ricostruito l'andamento dei lavori partendo dal primo stralcio nel quale furono restaurati i riquadri di Santa Caterina d'Alessandria, Sant'Eufemia e Sant'Eustachio, finanziati dalla generosità di un socio dell'associazione e dalla Emi Supermercati. Successivamente, con il fondamentale finanziamento della Fondazione, si è operato sugli altri riquadri della parete restituendo le splendide figure di San Francesco che riceve le stimmate, Sant'Onofrio e del Battesimo di Cristo. Manuali, nella sua illustrazione del complesso dell'intervento, ha presentato le difficoltà incontrate, le stratificazioni rilevate e le sinopie scoperte, più in generale la storia degli affreschi, realizzati fra la fine del 200 e il 300. Ha fatto notare come in ogni riquadro compaiono in basso le immagini di suore oranti, probabilmente le badesse che commissionarono gli affreschi.Francesca Duranti