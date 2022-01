Giovedì 20 Gennaio 2022, 05:01

L'ULTIMO MIGLIO

Certo che la partita Monteluce non è chiusa. E per i tempi supplementari manca l'ultimo, ma decisivo, bollino. Il via libera del cda di Bnp Paribas Real Estate Investment. Annunciato per oggi la Regione, ma anche Gepafin e l'Università, lo guardano con il microscopio per capire ogni battito di ciglia. La presidente Tesei, già nel dicembre da brivido, ha fatto capire ai gestore del fondo Comparto Monteluce, che era il caso di prendere decisioni, muoversi presto e sfruttare l'occasione data da Amco per il piano di salvataggio. Oggi c'è attesa per la certificazione di quello che l'assemblea degli aderenti al fondo hanno deciso venerdì scorsi. Cioè l'allungamento della vita del fondo per altri tre mesi. Tempo per fare in mondo che Amco metta sul piatto i gettoni salva-piano, compresa la chiusura del rapporto con i tedeschi di Aareal Bank Ag. Snodo chiave quando il cda di oggi.

Se oggi palazzo Donini, dopo una lunga operazione di moral suasion per ridare la spinta ai gestori di non mollare tutto, si aspetta dal cda il semaforo verde, sul fronte dei rapporti tra Amco e Aareal Bank Ag, filtrano, da fonti finanziarie, previsioni del tempo non da inverno pieno. Questo significa che quei tre mesi dei tempi supplementari non se li mangeranno tutti la partita con i tedeschi. Che vogliono uscire, che hanno fatti i conti di quanto vale la loro quota Sulla svalutazione del Fondo ed è logico che chiedano dalle parti di Amco la giusta attenzione. Ci sarebbero flebili segnali che il contatto sia giusto, anche se nessuno conferma che su quella salita siano davanti solo gli ultimi tornanti. Solo qualche spiffero, nulla più. «Ma tanto basta per dare una luce diversa all'affare Monteluce. Insomma, non salvataggio da brivido con i marines che prendono la spiaggia all'ultima mossa, ma ci sarebbe più spazio per arrivare al piano di salvataggio senza dover ricorrere al colpo di reni. Ma intanto oggi c'è ancora un altro tornante da affrontare.

Lu.Ben.