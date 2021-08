Martedì 3 Agosto 2021, 05:01

DAL PALAZZO

Con un appello chiaro, ma anche silenzi e astensioni, torna sul tavolo il futuro della nuova Monteluce, ieri al centro del dibattito in consiglio comunale. A chiedere «un impegno trasversale» perché «a distanza di 15 anni, c'è la stessa esigenza di rilancio e di valorizzazione» i consiglieri del Pd Francesco Zuccherini e Sarah Bistocchi, che hanno firmato un ordine del giorno sul tema, depositato prima della pandemia. «Il progetto di rilancio dell'intera area è ancora ben lontano dal realizzarsi pienamente - hanno ricordato - e ciò penalizza le attività commerciali che hanno investito nel progetto oggi in estrema difficoltà a causa del percorso tentennante del comparto, così come i cittadini del quartiere». L'ordine del giorno era stato illustrato anche nella precedente seduta in consiglio comunale ma non votato per mancanza del numero legale. Ieri nuova discussione e votazione (l'atto è stato approvato) con molte astensioni e tre voti contrari nelle fila della maggioranza.

I FRONTI APERTI

Nell'atto, i consiglieri Dem hanno toccato tutti i fronti della nuova Monteluce, da quelli legati al completamento degli interventi che dovrebbero portare allo spostamento delle strutture sanitarie di via XIV Settembre ai tempi per lo spostamento degli uffici comunali nell'ex convento, con il costo dell'affitto nella collocazione attuale lievitato nel tempo. Già nella precedente seduta era stato ricordato che da tempo all'interno della nuova Monteluce sono presenti gli uffici ex via Scarlatti, occupando un immobile in affitto. «Per la locazione è stato stabilito un canone annuo, a far data dal 15 luglio 2015 e fino al 31 dicembre 2017 pari a 162.925,13 euro oltre iva e oneri accessori, mentre a far data dal 1 gennaio 2018 il canone annuo si sarebbe trasformato in 228.095,18 euro oltre iva e oneri accessori». Fabrizio Croce (Ipp) ha voluto «rafforzare lo spirito dell'atto, che condivido». Presentato oramai mesi fa «ha dei temi di attualità». Per Croce l'area presenta «evidenti problematiche, dai parcheggi alla sicurezza e ai servizi ancora incompleti. In generale il tema della riqualificazione appare evidente soprattutto se si guarda la parte della piazza un po' abbandonata. L'auspicio è che ci sia uno sforzo complessivo per affrontare la situazione e condurla verso una prospettiva di soluzione positiva». Da parte sua Bistocchi ha voluto ricordare che «la storia della nuova Monteluce parte da lontano, dal 2006. Ma non è questo un buon motivo per ignorarla».

AMBIENTE

In consiglio disco verde per l'emendamento del consigliere Alessio Fioroni (Lega) per l'impiego di una somma aggiuntiva di 72 mila euro sulla manutenzione del verde cittadino per il parco Sant'Anna e quello della Pescaia.

Riccardo Gasperini