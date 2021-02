© RIPRODUZIONE RISERVATA

VITA DI QUARTIEREL'emergenza sanitaria non ferma gli interventi di rilancio pensati per alcune aree verdi della città grazie anche al decisivo impegno del mondo dell'associazionismo. A Montebello va avanti il piano di rilancio fortemente voluto dall'associazione Monte più bello, che adesso sta toccando il parco superiore di via Frate Sole, quello con la piattaforma centrale. Lì sono arrivate prime novità. «Anche se siamo nella fase difficile della pandemia ed è vietato frequentare il parco giochi noi non smettiamo di lavorare per migliorare il nostro quartiere e difendere i diritti dei nostri bambini a giocare in tutta la sicurezza. Grazie al patto di collaborazione con il Comune e il supporto di Afor, è stata realizzata una nuova scaletta in modo che tutti possono avere l'accesso al parco in tutta sicurezza. Le sorprese non finiscono qui». Oltre alle nuove scalette sono arrivate anche panchine i sostituzione di quelle vecchie, danneggiate. Dopo il rilancio dell'area verde a ridosso del cva, l'associazione adesso si concentra sul secondo parco, per cui sono previste anche altre iniziative, come la manutenzione dei giochi e il rifacimento della piattaforma.PARCO DELLA CUPASono iniziati e procedono a regime i lavori per la realizzazione dell'area cani al parco della Cupa, voluta dalle associazioni Priori e Porta Eburnea che hanno preso in gestione il parco ed hanno partecipato ad un bando stanziando i fondi per l'acquisto dei materiali. Dopo l'iter burocratico e le relative autorizzazioni da Comune e Soprintendenza, il maxi recinto comincia a diventare realtà. Mille metri quadrati, due accessi, 2 panchine, una fontanella e cestini per i rifiuti, oltre che quattro punti luce per rendere sempre fruibile l'area. Area scelta non a caso. Nell'atto con cui la giunta aveva approvato il progetto, si parla di un'operazione di rilancio di una zona che al momento «non ha una destinazione specifica e tale situazione ne ingenera un uso improprio che ne facilita il degrado sia per l'abbandono di rifiuti e di materiali di vario genere che di sosta e bivacchi notturni».A SANT'ANGELOCinque cipressi tipo Bolgheri, dedicati a figure femminili che si sono distinte nella storia di Perugia, verranno messi a dimora nell'area verde limitrofa al tempio di Sant'Angelo. L'intervento passerà per un patto di collaborazione fra Comune e l'associazione proponente l'iniziativa, la We Tree. L'anno scorso, con un atto di giunta, il Comune aderì al progetto We Tree Perugia, che «vuole stimolare una consapevolezza ambientale in prospettiva circolare - si legge in una determinazione dirigenziale dell'area Governo del territorio - puntando a realizzare aree verdi dedicate a donne che si sono distinte con le loro attività per una società migliore».Ri.Ga.