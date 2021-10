Venerdì 1 Ottobre 2021, 05:02

VITA DI QUARTIERE

Un torneo di tennistavolo lungo tre giorni nel parco appena riqualificato e una domenica di festa con picnic, mercatino e scambio dei giochi. A Montebello non s'è spenta la grande voglia di stare insieme e di rilanciare il proprio territorio. L'associazione Monte+bello ha portato avanti il progetto di riqualificazione del verde e, in sinergia con il Comune, ha messo mano anche all'area verde nella parte alta di via Frate Sole, quella con la piattaforma, sistemata per l'occasione. Nuove scalette, tavolino con sedute inclusivo e soprattutto il tennistavolo, scelto in sinergia con la Fitet. Oggi scatta il torneo con la preselezione delle tre categorie in gara (6-11 anni, 12-18 e adulti). Una fase che andrà avanti fino a domani. La festa grande sarà domenica: si parte dalla mattina con i quarti di finale e la semifinale del torneo e il mercatino per bambini con giochi e libri. Poi l'associazione, con la presidente Alba Asfalti in testa, inaugurerà le novità del parco, a cominciare dal tavolo da ristoro. Per il tennistavolo ci sarà Fausto Pelliccia a dare spiegazioni sul gioco, unitamente a due campioni provinciali chiamati per l'occasione. Dalle 12,30 in pio picnic, con le famiglie che porteranno da casa il necessario (le bevande saranno offerte dall'associazione). Nel primo pomeriggio finale del torneo e premiazione, a conclusione di una giornata di festa che segna il nuovo punto nella partita del rilancio avviata da Monte+bello.

Ri.Ga.