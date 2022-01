Giovedì 6 Gennaio 2022, 05:02

VITA DI QUARTIERE

A Montebello, dove l'unione fra residenti, attività commerciali e associazione di quartiere è sempre più marchio di casa, l'anno nuovo comincia con una bella iniziativa. L'associazione Montepiùbello ieri ha consegnato all'istituto Don Guanella tanti doni raccolti nell'ambito di Un Natale di solidarietà. Un modo per regalare un sorriso ed esaudire qualche desiderio espresso proprio dai ragazzi agli operatori della struttura che, una volta fatta una lista, l'hanno girata all'associazione. A raccogliere quelle richieste, oggetti come guanti da lavoro, un dvd di un cartone animato, oppure dei crackers o un lettore mp3, sono stati tanti cittadini che hanno voluto fare un significativo gesto di solidarietà in occasione delle festività. Oltre a quei doni sono stati raccolti anche dolci, utilizzati per regalare speciali calze della Befana. Un altro regalo consegnato, assieme a letterine di auguri fatte dai bambini della scuola Primaria Tofi, direttamente a don Giovanni Amico, incontrato ieri dalla presidente dell'associazione Alba Asfalti. Un momento che, per la situazione sanitaria, non è stato possibile condividere con il quartiere, ma che è stato comunque molto significativo. Sia per don Giovanni, che ha apprezzato la crescente attenzione del territorio nei confronti della struttura, che per l'associazione, capace di sensibilizzare sempre più i residenti della zona sul tema della solidarietà.

Ri.Ga.