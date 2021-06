Mercoledì 23 Giugno 2021, 05:01

MONTE SANTA MARIA TIBERINA Pochi giorni e i mille residenti rischiano di non avere il medico di famiglia sotto casa. Fra una settimana va in pensione il dottor Paolo Pieracci, che ha l'ambulatorio in centro, a fine luglio chiude per lo stesso motivo il dottor Carlo Raspini a Gioiello. «Potevano restare altri due anni, ma non hanno obblighi né incentivi», prende atto la sindaca Letizia Michelini. Il paese è splendido e accogliente, ma poco attrattivo per i giovani convenzionati, così potrebbe non essere facile trovare i sostituti. E poco importa, agli abitanti del Monte, se la loro situazione su scala regionale si replica una quarantina volte. Tanti sono i professionisti che entro dicembre staccheranno la spina per raggiunti limiti di età. «È impensabile privare la gente di un servizio essenziale nel momento in cui ce n'è maggiormente bisogno, nelle nostre zone vivono molti anziani con difficoltà di spostamento e di utilizzo delle nuove tecnologie», protesta Michelini. In attesa del bando per la copertura delle zone carenti, la sindaca alle 21 incontra on line la cittadinanza. All'iniziativa partecipano Michele Toniaccini, Anci Umbria, Federico Gori, Anci Umbria Piccoli Comuni, Silvio Ranieri, Federsanità-Anci Umbria, Daniela Felicioni, Distretto Asll, Carlo Paladino e Leila Lunani, referenti dei medici di base della zona, i consiglieri regionali Michele Bettarelli, Pd, e Valerio Mancini, Lega.

W. Rond.