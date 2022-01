Lunedì 24 Gennaio 2022, 05:05

MAGIONE Monte del Lago si rifà il look. Il piccolo borgo lacustre, nel quale si svolge anche il Festival della Corrispondenze, si prepara per la stagione turistica e stende i suoi nuovi pavimenti. «È finalmente iniziata, dopo qualche ritardo legato alle consegne dei materiali - spiega il sindaco Giacomo Chiodini - la stesa della pietra a Monte del Lago. Il borgo è oggetto di ripavimentazione dopo il completo rifacimento dei sottoservizi (interramento cavi, metanizzazione, fogne, acquedotto e altro). Un lavoro finanziato per due terzi attraverso i fondi comunitari della riserva destinata dalla Regione Umbria all'Unione dei Comuni del Trasimeno (Iti). Nel dettaglio, i materiali in pietra sono stati individuati con particolare attenzione assieme alla Soprintendenza ai beni culturali dell'Umbria. Le prime immagini restituiscono uno splendido colpo d'occhio».

Intanto, il primo cittadino vuole ringraziare «in particolare gli abitanti del centro storico della frazione interessata al restyling, in quanto ai per i disagi che hanno dovuto con pazienza sopportare in questi mesi di interventi che hanno dato aspetto rinnovato a tutto il borgo». S.Can.