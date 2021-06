LA VICENDA

UMBERTIDE Un gesto incomprensibile. Sfregiata a colpi di pietra la lapide che spiega perché venne realizzata la croce di Monte Acuto. «A ricordo dell'Anno Santo - 1933-1934 - e dei caduti in guerra - 1915-1918 - il popolo di Umbertide eresse», si legge. Qualcuno, impugnando un sasso trovato nelle vicinanze, ne ha completamente scheggiato il bordo superiore. Più del danno economico, di per sé importante, è l'offesa ad un simbolo identitario della comunità umbertidese che tre anni fa rispose generosamente all'appello della Pro Loco per ristrutturare il sito. Quello che, adesso, è finito nel bersaglio di qualche teppistello condannato senza appello dal popolo dei social.

«E' per me inimmaginabile che una persona normale possa compiere queste azioni...», scrive Massimo. «Certa gente non si merita niente, troppo incivile e maleducata», rincara la dose Giuliano. «A prenderli... avrei in mente la giusta rieducazione: un anno di scalpellamento delle pietre e ricostruzione del lastricato della strada dalla stanga alla croce», rilancia Pietro.

Il traliccio metallico che domina il cippo è alto più di dieci metri e largo cinque. Misure che ne fanno una delle più grandi croci del genere in Umbria. A fianco, siamo a 900 metri d'altezza, è stata ipotizzata l'esistenza di un santuario del VI secolo avanti Cristo. Lo dimostrerebbero tracce di impianto sacrale completo di zona sacrificale, area sacra, stirpe votiva.

In una fossa nella roccia sono stati rinvenuti quasi duemila bronzetti, realizzati a fusione, rifiniti con la lima. Ex voto ad una non meglio precisata divinità, forse agro-pastorale, per invocarne la protezione. Raffigurazioni stilizzate a sembianze umane ed animali, ma anche ex voto anatomici, principalmente arti. Sono conservati nella sezione archeologica del Museo Santa Croce.

Walter Rondoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA