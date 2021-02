MONDO SCUOLA

GUBBIO Scuole superiori attivissime per rispondere alle pesanti limitazioni della pandemia. Le onde della radio conquistano gli studenti del polo liceale Giuseppe Mazzatinti che oggi per San Valentino hanno preparato un appuntamento speciale: l'intervista alla giovane band folignate Melancholia che ha partecipato all'ultima edizione di X Factor 2020 e vincitrice del contest Emergenza Festival 2018. Radio Plm, sui canali della stazione radiofonica web Spreaker e Spotify, è sempre più coinvolgente e si è spinta oltre nelle esperienze con questa intervista realizzata negli studi della Urban Records di Perugia, con i componenti della band Benedetta Alessi, Fabio Azzarelli e Filippo Petruccioli, dalle studentesse Gioia D'Ostilio e Matilde Mariani accompagnate per l'occasione dagli hair stylist Giordano Brunelli e Giada Mazzoni. Sarà possibile vedere il video dell'intervista sulla pagina Instagram di Radio Plm e sul sito web del liceo Mazzatinti. Al polo tecnico Cassata-Gattapone è stato realizzato il laboratorio Apple, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, che rientra nel progetto Applicarsi per Apprendere - I nuovi professionisti del web. L'iniziativa dei liceali vede la produzione di vari programmi radio seguiti da tanti followers sulle principali piattaforme social e streaming, con l'incoraggiamento del dirigente scolastico Maria Marinangeli e la supervisione del professor Angelo Trotta, che hanno sostenuto la volontà degli studenti manifestata nel maggio dello scorso anno durante il lockdown. La redazione è composta da alcuni studenti e professori dell'indirizzo artistico e ha prodotto sette trasmissioni. Ci sono varie rubriche curate dagli studenti con una finestra aperta sulla cultura e creatività nel relazionarsi con il territorio umbro. Per il programma sulla festa della Repubblica, Radio Plm ha ricevuto una lettera dal presidente Sergio Mattarella nella quale ha ringraziato la scuola «per averlo reso partecipe della creazione durante il lockdown di una radio web affinché gli studenti potessero esprimersi e confrontarsi, anche a distanza, su diversi aspetti della vita sociale e scolastica». Al Cassata-Gattapone lo scopo del laboratorio Apple è creare un percorso formativo stabile dedicato alla ideazione, creazione, implementazione e sviluppo, fino alla promozione e vendita, di App in ambiente iOs/iPadOs utilizzando linguaggi di programmazione specifici dell'ambiente di sviluppo Xcode. Questo percorso consentirà il riconoscimento delle conoscenze acquisite anche grazie al supporto di partner sostenitori come la Med Innovations Srl graphics&software di Macerata, fino alla creazione di un profilo professionale altamente specializzato. E' dotato di 24 postazioni di ultima generazione e sarà messo a disposizione dell'intero territorio dell'Area Interna Nord-Est Umbria visto che l'istituto è anche soggetto attuatore di un importante intervento per l'Area.

Massimo Boccucci

