Domenica 28 Novembre 2021, 05:01

ECONOMIA

UMBERTIDE «Una realtà che ha saputo investire e diversificare, mettendo in campo un modello aggregativo che testimonia come unire le forze può rappresentare una strada virtuosa». Così l'assessore regionale all'Agricoltura e Ambiente, Roberto Morroni ha commentato il lavoro della Molini Popolari Riuniti, nata venti anni fa dalla fusione tra il Molino Popolare Altiberino di Umbertide e il Molino Popolare di Ellera. Oggi una delle più grandi realtà cooperative umbre con 3500 soci e 200 dipendenti. Morroni, accolto dal presidente Dino Ricci, dal vice Edoardo Bartoccini, dai dirigenti Paolo Minelli e Giancarlo Mancini, ha visitato l'impianto di panificazione di Madonna del Moro, a Umbertide, e al mangimificio di Pierantonio. In precedenza aveva incontrato i dipendenti degli uffici amministrativi insieme all'onorevole Raffaele Nevi, membro della Commissione agricoltura della Camera. «La visita di Morroni ci ha consentito sia di far conoscere ciò che Mpr ha fatto e sta facendo nel comparto cerealicolo con processi di prima e seconda trasformazione, sia gli obiettivi di ulteriore crescita con investimenti di 10-11 milioni nel prossimo triennio», spiega Ricci.

W. Rond.