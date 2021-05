31 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







L'EVENTO

Il sole, un romantico laghetto e la voglia di andare a caccia di pezzi vintage. L'appuntamento è stato quello di ieri al Laghetto verde con lo Swap party, ovvero la festa del baratto, firmato dall'imprenditrice Ilenia Votini. Dopo i lunghi mesi di divieti trascorsi nelle quattro mura, finalmente è stato possibile tornare a vivere un appuntamento all'insegna dell'amicizia e dello shopping in sicurezza. CHI C'ERA Tanto che in moltissimi hanno partecipato alla giornata dedicata allo shopping di qualità. Tra i fan dell'evento anche Serse Cosmi che ha partecipato alla giornata. L'obiettivo? Far divertire amiche e amici e andare a caccia di affari, di un capo, una borsa e una scarpa firmati. Abiti e accessori, certo, ma anche musica dal vivo a cura del gruppo Radio Carioca che ha fatto ballare e cantare. Una scelta per restare in tema vintage e del riuso, una delle tendenze intraprese anche da brand del mercato internazionale, con la complicità del boom di app dedicate proprio al second hand, dove basta un click per mettere in vendita un proprio capo. Un vero e proprio mercato parallelo che sta attirando sempre più interessi e consensi anche in Italia, Perugia compresa.

RICICLO MANIA

Stando ai recentissimi risultati della ricerca che il brand franco-cinese di telefonia mobile Wiko ha condotto all'interno della sua Instagram community italiana (oltre 15mila follower), il 35% del campione avrebbe utilizzato più di una volta app di second hand shopping, più per acquistare (67%) che per vendere (33%). Il commercio vintage si conferma anagraficamente trasversale: l'84% del campione sostiene che interessa tutti, under 20 e over 60 inclusi. Le ragioni del suo successo? Opportunità di risparmio (45%), ma anche la crescente passione per il genere (55%) e una nascente sensibilità nei confronti del riutilizzare qualcosa, anziché buttarlo. L'acquisto di capi di seconda mano è considerata, inoltre, una scelta sostenibile ed eco-friendly (78%), orientamento di tanti vip in tutto il mondo. Un appuntamento in attesa dell'estate per poi, molto probabilmente, riproporre il clothing swap party a settembre.

Cristiana Mapelli