22 Marzo 2021

MOBILITÀ

Sulla partita per fare di Perugia città sostenibile in fatto di mobilità alternativa ci sono due associazioni che spingono forte per tentare di far diventare realtà una serie di proposte e idee. Sono il circolo Legambiente Perugia-Valli del Tevere e Fiab Perugia Pedala, che incalzano il Comune su Zone 30 e percorsi ciclabili. Lo fanno chiedendo la riapertura di un tavolo tecnico da cui erano emersi importanti spunti, ricordati in una lettera inviata a palazzo dei Priori dalle due associazioni.

In discussione ci sono percorsi e collegamenti nelle aree di Ponte San Giovanni e Casenuove-San Sisto: «Realtà indicate dal Comune stesso come prioritarie nel Pums», evidenziano Legambiente e Fiab. «Le proposte delineate dal tavolo tecnico avrebbero dovuto essere tradotte in progetti dagli uffici tecnici del Comune, i cui responsabili si erano dati il mese di gennaio 2021 come termine per la presentazione di una prima bozza. Passati quasi due mesi da quella data nessun segnale di ripresa del confronto è stato dato». Da qui il nuovo impegno di Fiab e Legambiente che «sarà quello di incalzare il Comune di Perugia per completare i progetti di collegamenti ciclabili definiti dal tavolo e loro messa in cantiere», ma non solo. «Realizzare le Zone 30 previste dal Pums, anche attraverso interventi di urbanismo tattico e varare il piano 2021-2022 della mobilità scolastica».

Chiesto anche di istituire la Consulta per la mobilità sostenibile. A firmare l'appello sono Paolo Festi, presidente di Fiab Perugia Pedala e Giovanni Carmignani, presidente di Legambiente Perugia - Valli del Tevere. Quest'ultimo spiega che «va dato seguito agli impegni sulla mobilità cittadina da rimodulare quanto a uso dell'auto, sul rispetto di Perugia alle norme europee anti-inquinamento, sulle misure di contenimento e di prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che passano anche per il ridotto affollamento dei mezzi pubblici». Festi ricorda che «abbiamo accolto con molto favore la proposta di collaborazione col Comune, ma ci aspettiamo attenzione e rispetto, e non continui rinvii. La mobilità ciclistica va incentivata da subito, ci sono fondi pubblici già stanziati, chiediamo che gli interventi proposti siano messi in cantiere con urgenza». Rivolgendosi direttamente al sindaco Andrea Romizi, i due presidenti hanno confermato «la nostra piena disponibilità a proseguire nel confronto e nella collaborazione per implementare proposte e progetti di mobilità sostenibile, a patto che siano sostenuti da intenzioni reali e da risultati concreti».

Riccardo Gasperini