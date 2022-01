Domenica 9 Gennaio 2022, 05:02

MOBILITÀ

Sarà una sorta di esperimento pilota: a Strozzacapponi ci sarà la prima corsia preferenziale dei bus controllata elettronicamente. Soluzione per evitare che le auto finiscano sistematicamente lungo le corsie riservate agli autobus. Già la situazione è pesantissima e la segnalano tutti i giorni gli autisti di BusItalia. E non bisogna andare in chissà quale angolo sperduto del territorio comunale per capirlo. Basta sedersi sulle panchine di piazza Italia per certificare come ogni giorno le fermate dei bus vengano occupate abusivamente dalla auto. Sì, magari per pochi minuti, ma tanto basta per mandare il traffico in tilt.

Le segnalazioni di non rispetto di corsie preferenziali e spazi destinati ai bus sono all'ordine del giorno. Con rischi pesantissimi che vengono corsi soprattutto nelle ore di punta e nel traffico a ridosso delle scuole.

Adesso il Comune ha trovato i soldi per far sorvegliare elettronicamente le corsie preferenziali dei bus.

I soldi stanziati da palazzo dei Priori con la determinazione dirigenziale dell'Unità operativa Mobilità e infrastrutture è del 31 dicembre. E, oltre alla corsia preferenziale per gli autobus, il Comune ha deciso di far montare anche i varchi Ztl in quelle aree delle Zone a traffico limitato dove funzionavano i pilomat che, almeno in alcuni casi, sono finiti ko e non più riparati. I dispositivi che verranno montati per una spesa che si aggira sui 25mila euro, sono sei. E oltre alla corsia preferenziale di Strozzacapponi, ci sono la difesa della Ztl per viale Indipendenza, via dei Priori e via Bontempi. Saranno contenti quei residenti che puntualmente, ogni settimana, chiamano a palazzo dei Priori per segnalare le invasioni di territori come le auto da parte di chi non ha il pass per entrare nelle are non più difese a dovere. È vero, c'è la Municipale che controlla anche a suon di multe, ma soprattutto nella zona di viale Indipendenza, vengono segnalate le situazioni al limite dell'assurdo. Soprattutto la sera, soprattutto nei fine settimane con parcheggi fantasiosi che arrivano a ridosso delle scalette di Sant'Ercolano.

I soldi impegnati da palazzo dei Priori (in parte la spesa è finanziata da Agenda Urbana) rientrano nel programma di sviluppo urbano sostenibile Perugia.Zip. E la ditta di Cannara che si è aggiudicata i lavori (la Cts Electronic Srl) avrà il compito nell'adeguamento di tratti di marciapiedi, bitumature e realizzazione di segnaletica orizzontale, montaggio segnaletica verticale, rimozione di pilomat esistenti, montaggio pali per predisposizione di nuovi varchi Ztl, predisposizioni elettriche e di connettività. Ma in fondo c'è un nodo che va ancora sciolto. Il via libera da parte del ministero delle Infrastrutture e trasporti per l'attivazione di varchi e sistemi di controllo che il Comune ha già acquistano negli anni scorsi. Se la novità della corsia preferenziale difesa dagli occhi elettronici è importante, se i pilomat sostituiti dai varchi sono attesi, c'è il rischio che i tempi si allunghino ancora e che le telefonate settimanali in Comune da parte dei residenti saranno ancora un bel po'.

Luca Benedetti