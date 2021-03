14 Marzo 2021

MOBILITÀ LEGGERA

Il Comune ha approvato il progetto di fattibilità per la realizzazione della ciclovia che collegherà la zona di Ponte San Giovanni a quella di Todi (Ponterio)nel più ampio pacchetto ciclovie messo sul tavolo dalla Regione per promuovere la mobilità sostenibile in ambito urbano. Il Comune nell'iter riveste il ruolo di ente capofila. Il percorso coinvolge altri comuni lungo un tratto di 55 chilometri: Torgiano, Deruta, Marsciano, Fratta Todina, Montecastello di Vibio e appunto Todi. La Regione Umbria ha previsto un contributo complessivo di 1.297.984,21 euro (fondi della programmazione Fsc 2014-2020) e palazzo dei Priori svolgerà il ruolo di capofila per l'attuazione delle procedure tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione dell'opera intercomunale. La prima fase ha comportato la redazione di uno schema di accordo di programma da proporre ai Comuni coinvolti nella realizzazione del progetto che, oltre a disciplinare gli obblighi delle parti e del Comune capofila prevede la costituzione di un collegio di vigilanza. Perugia ha aderito per spingere, sull'onda di quando previsto nel nuovo Pums, ancora di più sulla mobilità dolce, pedonale e ciclabile. «Il Comune riporta una delibera di giunta - intende proseguire costantemente nel duplice piano dello sviluppo delle infrastrutture necessarie e di quello dell'eliminazione delle criticità esistenti, incentivando ed implementando forme alternative alla mobilità veicolare».