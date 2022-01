Martedì 4 Gennaio 2022, 05:01

MOBILITÀ

Iniziano a essere assegnate ai territori le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l'acquisto di nuovi mezzi ecologici elettrici. Nel pacchetto delle risorse sbloccate nei giorni scorsi e ripartite dal ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, c'è anche l'Umbria e la fetta per Perugia è importante.

In città è stata prevista una grande rivoluzione del trasporto pubblico con il nuovo Piano della mobilità sostenibile e ora il Comune può contare su nuove importanti risorse, pari a 8 milioni di euro. Una cifra che consentirà di acquistare sia le navette elettriche ad alta frequenta, sia di destinare parte dei fondi al capitolo del Brt, che già di suo ha ottenuto un finanziamento, annunciato lo scorso ottobre, ancora più importante (sfiora i 90 milioni di euro).

ECCO DUE LINEE

Per Perugia, come ricordato anche nel Pums, la presenza di un trasporto a trazione elettrica e il suo transito in centro, non è una novità. Dopo la dismissione del tram, la città è stata infatti servita per circa 30 anni da una rete filoviaria. Oggi quella modalità di trasporto, in chiave più moderna, è pronta a tornare e sarà organizzata con due linee. La linea A Rimbocchi-Sant'AnnaPorta San Costanzo, con una lunghezza complessiva di 7,3 chilometri e una frequenza di passaggio delle navette ogni 15 minuti, e la linea B Sant'Erminio-via della Pallotta, di poco più corta (6,2 chilometri) ma con la stessa frequenza (15 minuti).

SVOLTA IN CENTRO

Come indicato nel piano della mobilità sostenibile, che ha preso forma nella precedente nella prima consiliatura Romizi quando l'assessore al ramo era Cristiana Casaioli, ai capolinea ai Rimbocchi, Sant'Erminio e Pallotta è prevista anche la realizzazione o la rifunzionalizzazione di parcheggi a raso gratuiti. Complessivamente si prevede di rendere disponibili circa 450 posti auto. Sarà così migliorato il collegamento fra le zone che circondano l'acropoli ed il centro stesso, perché entrambe le linee prevedono il passaggio delle navette (sono 4 o 6 quelle che verranno acquistate) nel cuore della città. Un modo che consentirà di allentare la presenza delle auto nell'acropoli. Le navette, saranno piccoli bus da 30-35 posti a pianale integralmente ribassato e attrezzate per il trasporto di soggetti a ridotta capacità motoria. È una delle indicazioni contenute nelle schema di decreto per il rinnovo degli autobus, che prevede anche la presenza di conta-passeggeri attivo indipendentemente dalla rilevazione elettronica del biglietto, dispositivi per la localizzazione, videosorveglianza e dispositivi di protezione del conducente.

Riccardo Gasperini