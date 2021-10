Lunedì 25 Ottobre 2021, 05:01

MOBILITÀ

Il dibattito sulla questione dei codici Qr alle fermate dei bus, applicati in sostituzione delle tradizionali tabelle con gli orari, approda in Comune. A pochi giorni dall'appello per un ritorno alle origini fatto dall'Auser Perugia attraverso la presidente Franca Gasparri, ieri è entrata nell'argomento anche l'ex assessore comunale Cristiana Casaioli, oggi consigliere di Progetto Perugia Romizi Sindaco e presidente della commissione Urbanistica. Come l'Auser, anche Casaioli ha evidenziato le difficoltà della popolazione più anziana nella consultazione degli orari con la nuova modalità. «Ad agosto 2020 avevo presentato una mozione, condivisa con il gruppo consiliare Progetto Perugia, in cui chiedevamo che accanto ai Qr Code venissero ripristinate le tabelle degli orari alle fermate degli autobus per poter consentire, alle persone meno avvezze all'utilizzo del cellulare, di poter sapere l'orario degli autobus. Dopo alcune interlocuzioni con BusItalia il servizio era stato ripristinato almeno in alcune parti della città. Ora con il cambio degli orari dovuto alla riapertura delle scuole, il disservizio si è ripresentato. Per questo mi unisco nuovamente alle richieste dei cittadini, in particolare dell'Auser, affinché vengano rimesse le tabelle con gli orari alle fermate. Un servizio è pubblico quando può essere utilizzato efficacemente da più persone possibili soprattutto chi ne ha più bisogno».

Ri.Ga.