30 Marzo 2021

MOBILITÀ

Dopo la proroga, che scadrà domani, arriva lo stop per le agevolazioni per le auto ibride nella Zona a traffico limitato. Cioè permesso e sosta gratis negli stalli blu. La conferma a quanto anticipato nei giorni scorsi su queste colonne è arrivata dall'assessore comunale Luca Merli, che ha fatto il punto sulla situazione ricordando che, quando venne istituito l'accesso gratuito alla Ztl le ibride erano poche decine, trenta per l'esattezza. Da allora la situazione, come ha spiegato alla rubrica Corso Vannucci di Pasquale Punzi, la situazione è cambiata. Tutto è passato per una analisi dei permessi rilasciati fatta dal Comune con gli uffici della polizia locale. «Oggi ci sono oltre 1.500 permessi rilasciati ad auto ibride. È facilmente comprensibile che un numero di autorizzazioni di questo tipo, soprattutto per quello che riguarda l'acropoli, rischia di congestionare gli stalli a pagamento della città perché è un numero elevatissimo e andrebbe a discapito delle altre categorie. Così abbiamo dovuto necessariamente revocare questa agevolazione». Dunque per i possessori di auto ibride cambia la modalità di accesso al centro quando il semaforo della Ztl è rosso. Rimane invece la possibilità di usufruire dell'agevolazione per i possessori di auto elettriche, che risultano ancora in numero ridotto tanto da non comportare problemi in fatto di utilizzo degli stalli. Questa misura sarà garantita dal Comune almeno fino al prossimo 31 dicembre.