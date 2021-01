© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CITTÀ CHE CAMBIAUn progetto di rilancio e una vecchia piaga che continua a far discutere e creare disagi. Bello e brutto si intrecciano ancora a Fontivegge, nella zona tra via del Fosso, via Magnini e via Cortonese. In quell'area, nell'ambito del piano di rilancio nato con i progetti del Bando periferie, sta per arrivare una parte della nuova pista ciclabile che collegherà via Sicilia con il parco Chico Mendez. E questa è la notizia positiva per una zona dove c'è grande attesa per la definitiva entrata in scena di rilancio. Ma c'è anche il risvolto della medaglia.LA DENUNCIACioè l'ennesima segnalazione relativa a spaccio, consumo di sostanze e abbandono a terra di siringhe. Anche in tratti di grande passaggio pubblico. E soprattutto a poche decine di metri da scuole. Succede lungo il tratto pedonale, sottostante la linea minimetrò, che collega via Magnini e via del Fosso e che corre proprio a ridosso di strutture scolastiche. Nelle scorse ore nuove segnalazioni, inviate anche alle istituzioni, hanno riacceso il dibattito su quel problema di certo non nuovo per la zona. «Inaccettabile», ha scritto il cittadino che denuncia la situazione di degrado. Inaccettabile soprattutto per la vicinanza ai plessi scolastici. Nel raccontare la situazione, è stato spiegato che «mercoledì sera ho assistito in diretta ad una persona che si bucava alle 18.55. Oggi faccio il sottopasso e trovo siringhe ovunque». Il degrado vissuto in prima persona.MOBILITÀ DOLCEPer situazioni come questa c'è grande voglia di un cambio di passo per quell'area che ha sofferto per anni problematiche simili. Una spinta arriverà, come per tutta Fontivegge, dai progetti di riqualificazione del Bando periferie e di Agenda Urbana. Nei giorni scorsi il Comune ha notificato l'avvio del cantiere per la nuova pista ciclopedonale via Sicilia-Chico Mendez, e il cantiere interesserà proprio l'area di via del Fosso. Un'ordinanza della struttura Sicurezza informa che da oggi (almeno fino ad aprile), per consentire l'allestimento del cantiere, saranno interdetti 25 stalli di sosta nel parcheggio sottostante la linea del minimetrò. La scheda dell'intervento spiega che il nuovo tracciato ciclopedonale inizierà in prossimità del Mondrian park e terminerà nella zona Cortonese in prossimità di uno degli ingressi al parco Chico Mendez e della stazione minimetrò. Il percorso si configura come un'operazione di ricucitura e collegamento di percorsi pedonali esistenti, con l'obiettivo di creare una rete omogenea e continua di percorsi sia pedonali che ciclabili che sarà funzionale alle prospettive di valorizzazione ambientale, turistica e, quindi, economica dell'area.Ri.Ga.