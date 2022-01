Giovedì 6 Gennaio 2022, 05:02

I FONDI

Sono giornate importanti per il futuro della mobilità alternativa in città. Importanti per altri maxi finanziamenti, rispetto a quelli già annunciati in questi giorni, che sono stati sbloccati a livello nazionale e che daranno presto gambe ai progetti pensati dal Comune. L'ultimo, annunciato ieri pomeriggio dal sindaco Andrea Romizi via social, è quello in arrivo dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, di concerto con il ministero dello Sviluppo Economico «ha ammesso il Comune di Perugia a un finanziamento di 16.962,473 euro per l'acquisto di mezzi di trasposto pubblico locale». Ossigeno puro per due filoni.

L'importo sarà infatti diviso con 2.169,203 euro per l'acquisto di navette elettriche (per cui sul piatto ci sarebbero altri fondi per circa 8 milioni, come riportato nei giorni scorsi su queste colonne) destinate a due linee cittadine, e 14.793,270 euro per l'acquisto di veicoli elettrici per le linee del Brt. Il progetto di più grande spessore che, come annunciato dal Comune lo scorso mese di ottobre, ha ottenuto altre importantissime risorse, 87 milioni di euro (cui si aggiungeranno dei cofinanziamenti facendo superare la soglia dei 90 milioni), nell'ambito del Piano Nazione di Ripresa e Resilienza. Il contatore delle risorse continua a salire e la rivoluzione della mobilità, in una città sempre più stretta nella morsa del traffico e della sosta selvaggia, comincia a prendere forma. «Prosegue con grande impegno la conversione di Perugia in città sempre più sostenibile. Un processo che si concretizza anche, e soprattutto, attraverso l'efficentamento dei nostri mezzi di trasporto locale che supporta un percorso già in essere che ha come protagonista la creazione di itinerari di mobilità alternativa. Una visione che ha lo scopo di promuovere un nuovo modo di vivere la città e la quotidianità nel rispetto dell'ambiente». Così il sindaco ha annunciato la notizia dei nuovi fondi ministeriali.

NUOVO SISTEMA

Il Brt prevede l'uso di veicoli elettrici snodati di design moderno a elevata capacità di trasporto (120 passeggeri) che si muoveranno lungo una linea (la 1 sarà Castel del Piano-Fontivegge) di 21 fermate di rilevante qualità architettonica e super accessibili. Il progetto prevede anche 24 intersezioni semaforiche, parcheggi di interscambio e un sistema avanzato di infomobilità. Lo stesso sindaco, facendo il punto sul Brt, aveva sottolineato che «tutti gli spazi contigui come i percorsi ciclabili, le sedi stradali e i marciapiedi, saranno riqualificati». Buona parte del percorso si svolgerà in corsia preferenziale, mentre la frequenza dei bus sarà crescente, fino ad arrivare a 7 minuti da Ponte della Pietra a Fontivegge che diventerà polo principale di interscambio fra i vari nuovi sistemi di mobilità.

Riccardo Gasperini

